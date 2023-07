Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna pilotaż nowej funkcji w aplikacji mObywatel

Chyba żadna inna aplikacja nie wzbogaca się o kolejne, tak bardzo przydatne nowości, w tak szybkim tempie jak mObywatel. Dopiero co pojawił się w niej moduł Bezpieczny autobus, a już dziś Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna pilotaż kolejnej, nowej funkcji.

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna pilotaż e-płatności w aplikacji mObywatel

Minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, opublikował na swoim oficjalnym profilu na platformie Twitter/X film, w którym poinformował o rozpoczęciu pilotażu nowej funkcji w aplikacji mObywatel. Mowa tu o e-płatnościach, czyli możliwości opłacania należności wobec jednostek budżetowych bezpośrednio z poziomu wspomnianego programu.

Od jutra w Bydgoszczy pilotaż nowej funkcji w mObywatelu⤵️ pic.twitter.com/ceJ2qwbebj July 27, 2023

Pilotaż platformy e-płatności wystartował dziś w Bydgoszczy, bowiem – jak twierdzi minister Łukasz Schreiber, którego słowa przytacza minister Janusz Cieszyński – wszystko, co dobre, dzieje się w Bydgoszczy. Od 28 lipca 2023 roku wszyscy mieszkańcy tego miasta, którzy mają do zapłacenia trzecią ratę podatku od nieruchomości, mogą ją opłacić poprzez aplikację mObywatel, wykorzystując jako metodę płatności BLIK.

Aby przejść do platformy e-płatności, należy uruchomić program i zalogować się do niego, a następnie dotknąć na pasku na dole ekranu „Więcej” i później „Płatności”. Jeśli nie mieszkacie w Bydgoszczy, Waszym oczom ukaże się komunikat, że Usługa zostanie wkrótce uruchomiona oraz odnośnik do strony, na której znajduje się lista urzędów, obsługujących e-Płatności.

Kiedy e-płatności w aplikacji mObywatel będą dostępne w innych miastach?

Aktualnie na wspomnianej przed chwilą stronie widnieje wyłącznie Urząd Miasta Bydgoszczy oraz informacja, że Na liście na razie znajduje się jeden urząd, wraz z rozwojem usługi pojawią się kolejne. Niestety nie podano, kiedy mieszkańcy innych miast będą mogli zacząć korzystać z platformy e-Płatności. Minister Cieszyński powiedział jednak, że pilotaż w Bydgoszczy pozwoli przetestować funkcję, która wkrótce pojawi się w całej Polsce. Można zatem spodziewać się, że jest to kwestia czasu.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku mDowodu. Bo choć został on udostępniony już dwa tygodnie temu, to wciąż nie jest on honorowany w bankach – zmieni się to dopiero 1 września 2023 roku.