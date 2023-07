Dzięki tej funkcji Allegro stanie się prawie jak targ

W świecie e-commerce, gdzie konkurencja jest zacięta, innowacje są kluczem do sukcesu. Allegro jako jedna z największych platform handlowych w Polsce zdaje sobie z tego sprawę i wprowadza nowość, która ma na celu pomóc użytkownikom, którzy chcą kupować oraz sprzedawać produkty rolne.

Giełda rolna na Allegro Lokalnie

Allegro zauważa, że rynek sprzedaży produktów rolnych systematycznie rośnie na jej platformie. W 2022 roku sprzedaż w kategorii Rolnictwo wzrosła o 40%, a liczba aktywnych kupujących zwiększyła się aż o 17%. Za tymi liczbami idzie także zwiększenie liczby kont, które prowadziły aktywną sprzedaż w tej kategorii produktów. Podkategorie Rolnictwa, które cieszą się obecnie na platformie e-commerce największą popularnością, to nawozy i preparaty, części do maszyn rolniczych oraz żywienie i suplementacja zwierząt.

Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na produkty rolne jest fakt, że od połowy lipca użytkownicy serwisu mogą korzystać z nowej kategorii – giełdy rolniczej. To miejsce, gdzie można zarówno kupować, jak i sprzedawać produkty rolnicze, takie jak maszyny, środki produkcji rolnej czy nasiona zbóż, ale także wiele innych. Sektor rolniczy cechuje się dużym wzrostem również w serwisie Allegro Lokalnie. Pojawia się bowiem coraz więcej produktów dostępnych w kategoriach Ogród czy Supermarket, które wchodzą w skład nowej „Giełdy Rolnej”.

Co można tam kupić?

Giełda rolna na Allegro Lokalnie to nowa przestrzeń, w której użytkownicy mają możliwość nie tylko zakupu, ale również sprzedaży produktów rolnych. Wśród nich znajdują się maszyny, środki produkcji rolnej oraz nasiona zbóż. Na tym wirtualnym targu można kupić także lokalne wyroby, takie jak miód, mięso, nabiał oraz owoce i warzywa. W tym miejscu kupisz i sprzedasz też wiele rzeczy potrzebnych do pracy w ogrodzie. Produkty zostały tutaj podzielone na 4 kategorie: Lokalny Ryneczek, Ogród, Rolnictwo i Żywe zwierzęta.

Giełda Rolna na Allegro lokalnie (fot. Tabletowo.pl)

Z okazji wprowadzenia na Allegro Lokalnie nowej kategorii produktów serwis przygotował specjalną ofertę dla wszystkich, którzy od 1 stycznia do 13 lipca 2023 wystawili przynajmniej jeden przedmiot na Allegro Lokalnie. Będą mogli oni sprzedawać bez opłat w kategoriach: Rolnictwo, Ogród i Lokalny Ryneczek. Jeśli ogłoszenie w jednej z nich zostanie dodane do 31 lipca, a sprzedaż przebiegnie pomyślnie, to opłata za umieszczenie ogłoszenia nie zostanie w takim przypadku naliczona.

Nowy pomysł Allegro Lokalnie opłaca się obu stronom. Sprzedający zyskują przede dostęp do szerokiego grona potencjalnych klientów. Poza tym mogą łatwiej zarobić dodatkową gotówkę, sprzedając np. nieużywane już sprzęty rolnicze. Z kolei kupujący dzięki „Giełdzie Rolnej” mają dostęp szerokiej gamy produktów od lokalnych dostawców i producentów.