Nie chcesz mieć przypału po śmierci? Ta przeglądarka uratuje Twoje dobre imię

Zastanawialiście się kiedyś, co się stanie z Waszymi urządzeniami i kontami (nie tylko w social mediach) po Waszej śmierci? Prawdopodobnie duża część odpowie, że nie. Jeśli komuś nie chce się o tym myśleć, to zrobi to za niego ta przeglądarka. Ta funkcja z pewnością uratuje dobre imię niejednej osoby.

Ta przeglądarka uratuje Twoje dobre imię po Twojej śmierci

Relatywnie niewiele osób regularnie czyści historię przeglądania – zdecydowana większość nie zaprząta sobie tym głowy, mimo że może być ona skarbnicą wiedzy na temat jej użytkownika. Niejednokrotnie zdarzało się, że pomagała ona powiązać daną osobę z przestępstwem lub dzięki niej małżonek dowiedział się o zdradzie lub wstydliwych sekretach swojej drugiej połówki.

Jeśli nie usuwacie regularnie swojej historii przeglądania, a jednocześnie wiecie, że znajduje się w niej coś, co mogłoby Was pogrążyć (lub Wasze dobre imię), to nowa funkcja w Operze GX może Was zainteresować. Nazywa się ona Fake My History (pol. sfałszuj moją historię) i służy do tego, na co wskazuje jej nazwa, czyli do zacierania wstydliwych śladów. Jak to działa w praktyce?

W bardzo prosty sposób: jeśli przez 14 dni użytkownik ani razu nie skorzysta z Opery GX, przeglądarka „zorientuje się”, że mógł on „przejść na drugą stronę” ewentualnie „na złą stronę”, tj. zaczął korzystać z innego programu. Mimo to Opera GX się na niego za to drugie nie obrazi, a w pierwszym przypadku może uratować jego dobre imię.

źródło: Opera

Twórcy przeglądarki zapewniają, że jako prezent pożegnalny Opera GX łaskawie zastąpi Twoją historię przeglądania całkowicie fikcyjną, ale zaskakująco przyjemną wersją. Na sfałszowanej liście wyszukiwania pojawią się bowiem takie pozycje, jak „możliwości dla lokalnych wolontariuszy”, „darmowe kursy online na rzecz rozwoju osobistego”, „jak zachęcić do głosowania w mojej społeczności” czy „jak zbudować domek dla ptaków”. Jak widać, nie jest to coś, czego można by się wstydzić.

Przeglądarka może też zacząć działać szybciej

Jak zostało wspomniane, przeglądarka uruchomi funkcję Fake My History po 14 dniach od ostatniej aktywności użytkownika i wówczas zastąpi prawdziwą historię przeglądania fałszywą. Jeśli jednak komuś zależy na czasie, bo dwa tygodnie to bardzo dużo czasu, aby otrząsnąć się po czyimś odejściu i przetrzepać jego komputer, to może zaznaczyć okienko z podpisem „Udawaj, że już nie żyję” – wówczas historia przeglądania będzie fałszowana na bieżąco.

W życiu nie ma sejwów, odrodzeń ani punktów kontrolnych – wszystko może się zdarzyć. Kiedy to nastąpi, za co zostaniesz zapamiętany? Za poduszkę w kształcie ciała Lary Croft, którą zamówiłeś przez internet? Dzięki Fake My History czyścimy konto i zastępujemy twoje skandaliczne cyfrowe wybryki całkowicie fałszywą wersją twojej przeszłości przeglądania. Maciej Kocemba, Product Director, Opera GX

Przeglądarka Opera GX jest dostępna do pobrania stąd (na systemy Windows, iOS i Android, w tym na urządzenia bez GMS).