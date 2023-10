Ktoś dokopał się do planów Spotify HiFi. Muzyka w lepszej jakości już blisko

Nareszcie pojawił jakiś konkret w sprawie streamingu muzyki w wysokiej jakości na Spotify. Co prawda wciąż nie są to oficjalne informacje, ale są na tyle szczegółowe, że można je uznać za pewnik.

Muzyka w wysokiej jakości – jest wybór

W tym momencie nie można specjalnie narzekać na to, że nie ma gdzie słuchać muzyki w jakości HiFi. Spotify co prawda nie daje pod tym względem dobrego przykładu (maksymalna jakość dźwięku to 320 kbit/s), ale dla melomanów z bardziej wysublimowanym gustem mamy inne propozycje.

Wśród opcji do rozważenia istnieje TIDAL w dwóch opcjach: zwykłej (mamy tu już FLAC) oraz Hi-Fi Plus (w jakości 16-bit/44,1 kHz, a do tego format MQA 24-bit/96 kHz). Na średniej klasy zestawie głośników można już odczuć różnicę.

Jest też Deezer oraz poczciwe Apple Music, które oferuje Apple Lossless Audio Codec (ALAC) w różnych opcjach: 16-bit/44,1 kHz, 24-bit/48 kHz, oraz 24-bit/192 kHz. A to wszystko za niewiele więcej niż przy comiesięcznej opłacie dla Spotify.

Spotify Supremium – nareszcie będzie HiFi

Jeden z branżowych informatorów podzielił się kilkoma rzeczami, które odkrył na temat najnowszej wersji muzycznego abonamentu Spotify. Będzie on nosił nazwę Supremium i abonenci zapłacą za niego 19,99 dolarów miesięcznie.

(źródło: Chris Messina)

W skład subskrypcji będzie wchodzić:

„Twoja kapsuła czasu” (czyżby playlista miała zniknąć z darmowej wersji Spotify?),

muzyka w bezstratnej jakości 24-bit,

20-30 godzin audiobooków,

dostęp do statystyk słuchania w stylu Last.fm,

dodatkowe narzędzia miksowania playlist, wraz z tworzeniem playlist AI.

Potwierdza to plotki, które udało się zgromadzić do tej pory przez innych dziennikarzy. Jednocześnie nie ma choćby okruszka informacji na temat spodziewanej premiery nowego planu. Oczekuje się, że skoro zestaw usług jest już tak skonkretyzowany, to uruchomienie Spotify Supremium a.k.a. Spotify HiFi nastąpi jeszcze w tym roku. Żyjemy tą nadzieją.