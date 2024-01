Serii Galaxy S24 jeszcze nie ma w sprzedaży, a już możesz sobie zapewnić pokaźną zniżkę. I słuchawki gratis

Styczeń jest miesiącem, w którym poznamy nowych przedstawicieli smartfonowej rodziny flagowców Samsung Galaxy. Producent ogłosił z tej okazji małe święto, oferując zniżki na zakup urządzeń oraz słuchawki w gratisie. Jakie są warunki?

Samsung zapowiada premierę Galaxy S24

Licznik na stronie internetowej informującej o terminie prezentacji smartfonów z serii Galaxy S24 nieubłagalnie odmierza czas do premiery. Mamy niewiele ponad tydzień do czasu, w którym potwierdzą się dotychczasowe przecieki dotyczące tych urządzeń.

Impreza odbędzie się 17 stycznia. Transmisja z wydarzenia ruszy o godzinie 19:00 naszego czasu. Istnieją powody, dla których warto zainteresować się bliżej konferencją Samsunga.

Kupon zniżkowy dla zapisanych na newsletter

Oprócz kanałów komunikacji w postaci kont w sieciach społecznościowych, Samsung posługuje się także nieco bardziej tradycyjnymi formami informowania fanów o nadchodzących wydarzeniach oraz uruchomionych promocjach. Mówię tutaj o listach mailingowych. Jeśli nie jesteśmy jeszcze zapisani na newsletter firmy, warto to rozważyć, ze względu na trwającą akcję.

Jeśli w terminie do 17 stycznia zarejestrujemy się w newsletterze, do godziny 19:00, to dostaniemy kupon o wartości 250 złotych na zakup wybranych urządzeń w sklepie Samsunga. Producent zastrzega jednak, że liczba kuponów jest ograniczona, więc umiarkowany pośpiech wcale nie jest jakimś złym pomysłem.

Słuchawki gratis do zamówienia na smartfon

Zaraz po premierze smartfonów z serii Galaxy S24 ruszy przedsprzedaż, w której możemy zyskać dodatkowy prezent. Chodzi o słuchawki Galaxy Buds 2, które w sklepach można teraz dostać za niewiele ponad 400 złotych.

Samsung Galaxy Buds 2 (fot. Samsung)

Szczegóły oferty pojawią się 17 stycznia na stronie przedsprzedaz.samsung.pl. Liczba słuchawek przeznaczonych jako dodatek do zamówień przedpremierowych także jest ograniczona.