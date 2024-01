MSI stawia na AI i prezentuje nowe laptopy

Z okazji CES 2024, MSI postanowiło przedstawić nam nowe laptopy, które będą wspierane przez sztuczną inteligencję. Co wiemy o specyfikacji technicznej tych urządzeń?

AI na pierwszym miejscu

MSI mocno inwestuje w AI. Tegoroczne modele będą wspierane przez generatywną, sztuczną inteligencję, mająca zwiększyć wydajność i poprawić wiele procesów zachodzących w laptopach. Warto podkreślić, że oprócz dodania AI, MSI postawiło także na zupełnie nowe procesory Intel Core Ultra. 18-calowe laptopy mają mieć układy z serii HX 14. generacji. Do tego sprzęty będą wyposażone w karty graficzne z serii RTX 40xx, a także zmodernizowane układy chłodzące.

Jesteśmy podekscytowani możliwością zagłębienia się w sztuczną inteligencję, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak powszechna staje się ona obecnie. MSI stara się wyprzedzać konkurencję, a dzięki naszym nowym laptopom wyposażonym w sztuczną inteligencję jeszcze bardziej umacniamy swoją pozycję jako marka słuchająca potrzeb naszych klientów. Eric Kuo, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny NB BU firmy MSI

Najnowsze laptopy MSI mają układy Intel Core Ultra wyposażone w dedykowaną jednostkę Neural Proccessing Unit (w skrócie: NPU). NPU ma na celu optymalizować zadania tak, aby były wykonywane jeszcze wydajniej. Warto podkreślić, że te jednostki zostały wyprodukowane w nowej litografii Intel 4. Z kolei rdzenie LPE odpowiadają za minimalne zużycie energii w przypadku powtarzalnych, podstawowych zadań.

Procesory z serii HX 14. generacji będą miały częstotliwość taktowania 5,8 GHz, co ma być „najwyższą wśród mobilnych CPU”. Dodatkowo laptopy z tymi układami będą wyposażone w funkcję Intel Application Optimizer, która ma pomóc w optymalizacji wątków w grach, oferując jeszcze większą wydajność.

Grafika przedstawiająca AI w laptopach MSI (źródło: informacja prasowa)

RTX-y i AI królują w laptopach MSI

W tym roku MSI postawiło na karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX. Mają być oparte o architekturę Ada Lovelace, obsługiwać DLSS 3, a także pełne śledzenie promieni. Dodatkowo będą wspierane sztuczną inteligencją. To jednak nie koniec zmian, jakie zajdą w tegorocznych modelach laptopów MSI.

Firma dostarczy nie tylko sprzęt obsługujący AI, ale również pakiet oprogramowania o wdzięcznej nazwie „MSI AI”. Mowa tutaj o programach AI Engine, AI Artist oraz AI Noise Cancellation Pro. Pierwszy z nich ma na celu usprawnić wygodę oraz wydajność użytkownika. Artist będzie odpowiedzialne za zamianę tekstu na obraz w trybie offline, a ostatnia funkcja, to zaawansowane łączenie działania mikrofonów z oprogramowaniem do eliminacji szumów.

18-calowe laptopy do gier robią wrażenie

MSI pochwaliło się m.in. na 18-calowymi laptopami do gier. W tej kategorii tym roku zadebiutują: Titan 18HX, Raider 18 HX oraz Stealth 18 AI Studio. Dwa pierwsze modele będą wyposażone w Intel Core i9 14. generacji (najczęściej przewija się 14900HX) oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 40xx. Z kolei ostatni model ma dostać najnowszy procesor Intel Core Ultra.

Warto podkreślić, że Titan 18 HX ma najciekawszą specyfikację, ponieważ oferować będzie największy układ chłodzenia z komorą parową, MSI OverBoost Ultra, a także całkowitą moc na poziomie aż 270 W (dla porównania, Raider 18 HX ma zapewniać całkowitą moc wynoszącą 250 W). Do tego ma mieć aż cztery sloty na RAM, oferując maksymalną pojemność 128 GB. Specyfikację uzupełniają trzy gniazda M.2 SSD z pojemnością do 12 TB.

Laptopy MSI z serii Titan, Stealth i Raider (źródło: informacja prasowa)

Wspomniane modele będą wyposażone w 18-calowe wyświetlacze mini LED 4K 120 Hz z technologią DisplayHDR 1000. Trzeba przyznać, że zapowiada się to niesamowicie ciekawie. Każdy model otrzymał nowy design, co widać na powyższych zdjęciach. Obudowa Titan 18 HX oraz Stealth 18 AI Studio została wykonana ze stopu magnezu i aluminium.

Nowe laptopy gamingowe od MSI

MSI zaprezentowało również nowe laptopy Vector 16/17 HX, Crosshair 16/17 HX, Pulse 16/17 AI oraz Sword HX, Cyborg i Thin 15 (osobna seria). Vectory, podobnie jak poprzednie modele, mają być wyposażone w Intel Core i9 14900HX, do 64 GB pamięci RAM, a także 17-calowe ekrany IPS QHD+ z odświeżaniem na poziomie 240 Hz i 100% pokryciem DCI-P3.

Laptopy dostępne będą z różnymi kartami graficznymi. W konfiguracji można wybrać NVIDIA GeForce RTX 4080, 4070 lub 4060. W przypadku serii Crosshair do wyboru tylko dwie ostatnie z wymienionych kart graficznych, a procesor to Intel Core i7 14700HX, więc gołym okiem widać, że te urządzenia będą nieco mniej wydajne.

Laptopy MSI z serii Vector, Crosshair oraz Pulse (źródło: informacja prasowa)

Podobnie będzie w przypadku modeli Pulse, które mają mieć te same karty graficzne co Crosshair, ale za to procesory z serii Intel Core Ultra 9 185 H. Wszystkie te premierowe laptopy mają być dostępne w wersji 17 lub 16-calowej. Widać więc, że MSI stara się objąć jak najwięcej półek cenowych. Za mniejszą wydajnością idzie też mniejsza cena.

Nie tylko gaming – smukłe i wydajne Prestige

MSI postanowiło także zadbać o „zwykłych” użytkowników, którzy nie potrzebują laptopów do grania. Z tego powodu firma wyda nowe modele w ramach serii Prestige. Mowa tutaj o Prestige 16 AI, 14 AI oraz 13 AI. Każdy z nich będzie napędzany najnowszymi procesorami Intel Core Ultra. Do tego mają być to niesamowicie lekkie sprzęty – Prestige 16 AI będzie ważył zaledwie 1,5 kg. Robi to wrażenie, szczególnie, że zamontowano w nim baterię o pojemności 99,9 Wh (ma zapewnić czas działania do nawet 19 godzin).

Prestige 14 AI to 14-calowy notebook z baterią o pojemności 90 Wh oraz certyfikacją Intel Evo i Nvidia Studio (Prestige 16 AI też ma tę certyfikację). Oba modele mają być także wyposażone w karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 40xx. Z kolei Prestige 13 AI Evo to ważący ledwie 990 gramów laptop z baterią o pojemności 75 Wh. Co ciekawe, modele Prestige 16 AI i 13 AI Evo są wyposażone w ekrany OLED 16:10, które mają 100% pokrycie gamy kolorów DCI-P3.

MSI Prestige MSI Creator Laptopy z serii Prestige i Creator (źródło: informacja prasowa)

Firma postawiła także na laptopy dla twórców treści. Seria Creator obejmuje modele: Creator Z17 HX Studio, Creator 16 AI Studio, Creator M14 oraz M16 HX. Ich specyfikacja jednak nie odbiera znacząco od innych modeli, a w dodatku są znacznie cięższe od np. Prestige – dla przykładu Creator 16 waży niecałe 2 kilogramy, czyli prawie dwa razy więcej niż Prestige 13 AI Evo.

Dostępności i ceny nowych laptopów poznamy w późniejszym terminie.