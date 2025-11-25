Spodoba Ci się ten smartwatch. Jest ładny i ma dużo zalet

Na rynku zadebiutował smartwatch, który zdecydowanie może się spodobać klientom. Oferuje jednak nie tylko efektowny design, ale też przydatne funkcje. A do tego jest tani.

Smartwatch Honor Watch X5 może się podobać. Z wielu powodów

Zegarek robi wrażenie już przy pierwszym kontakcie za sprawą bardzo wąskiej ramki dookoła dużego wyświetlacza. Producent deklaruje, że ramka ma szerokość zaledwie 1,8 mm, dzięki czemu współczynnik screen-to-body wynosi 82%. Sam ekran – AMOLED z funkcją always on display – ma natomiast przekątną 1,97 cala i rozdzielczość 390×450 pikseli, co przekłada się na 302 ppi. Do tego odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz.

Producent podkreśla też, że smartwatch Honor Watch X5 ma obudowę (ze stopu aluminium) o grubości 9,99 mm, a całość waży 29 gramów. Na prawym boku zegarka umieszczono obrotową koronkę, która ma na celu ułatwić korzystanie z urządzenia na co dzień.

Honor Watch X5 (źródło: Honor)

A smartwatch Honor Watch X5 ma sprawdzić się w wielu różnych sytuacjach – nawet w górach, gdzie mają pomóc wbudowany barometr, kompas i GPS. Ponadto zegarek oferuje 120 trybów sportowych, w tym wodnych, jako że obudowa cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP68 i zapewnia wodoodporność do 5 ATM.

Smartwatch Honor Watch X5 może stać się nawet „trenerem osobistym”, ponieważ potrafi stworzyć spersonalizowany plan treningowy, oparty na kondycji fizycznej i celach związanych z utratą wagi. Jest on dostosowywany na bieżąco na podstawie pomiarów. Do tego zegarek może zapewnić użytkownikowi porady dotyczące ćwiczeń i rozciągania, co ma chronić go przed kontuzjami.

Honor Watch X5 (źródło: Honor)

Oprócz powyższego, naturalnie, smartwatch Honor Watch X5 oferuje „klasyczne” funkcje, takie jak monitorowanie tętna, poziomu tlenu we krwi i snu oraz cyklu menstruacyjnego. Wgląd w szczegółowe statystyki można uzyskać za pośrednictwem aplikacji Honor Health. W rozluźnieniu się pomogą wbudowane, proste gry, mające na celu złagodzić stres.

Ponadto zegarek oddaje do dyspozycji funkcje rozmów głosowych (po sparowaniu poprzez Bluetooth ze smartfonem), wywoływania migawki w aparacie i sterowania odtwarzaczem multimediów w telefonie, wzywania pomocy (wystarczy wcisnąć koronkę; wymagane jest aktywne połączenie z telefonem) i otwierania zamków z użyciem NFC (nie jest ono przeznaczone do płatności).

Producent deklaruje, że smartwatch Honor Watch X5 będzie działał na pojedynczym ładowaniu do 14 dni. Z włączonym AOD czas jest krótszy – do 5 dni.

Smartwatch Honor Watch X5 jest tani

Zegarek jest sprzedawany w Chinach w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Obie kosztują 449 juanów, co jest równowartością około 230 złotych. Na tę chwilę nie wiadomo, czy trafi do sprzedaży w Polsce, ale mieszkańcy Polski zdecydowanie by sobie tego życzyli.

W Polsce dostępne są jednak inne tanie smartwatche, które warto kupić. Jeśli natomiast dysponujecie większym budżetem, sprawdźcie najlepsze smartwatche do 1000 złotych. Na Tabletowo.pl znajdziecie również ranking smartwatchy z GPS.