Samsung rzuca Ci zaskakujące wyzwanie. Ma w tym swój cel

Samsung wystartował z One Shot Challenge. Przy okazji podzielił się wynikami badania, które ujawniło zaskakującą prawdę dotyczącą robienia zdjęć. Być może da Wam to do myślenia.

Robisz zdjęcie i… tracisz to, co najważniejsze

Robiąc zdjęcie, zwykle chcemy uchwycić ciekawą bądź ważną dla nas chwilę z myślą, że będziemy ją wielokrotnie wspominać w przyszłości. Tymczasem, jak wynika z badania, przeprowadzonego przez producenta z Korei Południowej, aż 74% osób nie przegląda większości zawartości swojej galerii.

To szokujące, mając na uwadze fakt, że równocześnie prawie połowa (dokładnie 49%) ankietowanych osób stwierdziła, że w momencie robienia zdjęcia bardziej myśli o kadrze niż o chwili, którą chce zachować, odbierając sobie rzeczywiste wspomnienia i możliwość przeżywania emocji, towarzyszących danemu wydarzeniu. Najczęściej podczas rodzinnych spotkań i świąt, ale też koncertów i wydarzeń na żywo (w tym sportowych) oraz spotkań ze znajomymi.

Do tego aż 88% osób odczuwa presję, by uchwycić idealny kadr „na przyszłość” (do którego prawdopodobnie nigdy nie wróci). W związku z tym częstą praktyką jest wykonywanie wielu zdjęć jedno po drugim – tylko nieliczni (4%) ograniczają się do jednego ujęcia.

Samsung chce Wam pomóc „cieszyć się chwilą”. Ogłasza One Shot Challenge

Zdaniem producenta z Korei Południowej technologia może pomóc w zmniejszeniu wewnętrznej presji na uchwycenie „idealnego kadru”. Konkretniej mowa tu o sztucznej inteligencji, która w przypadku edycji zdjęć wciąż nie jest często wykorzystywana (67% ankietowanych nigdy nie korzystało z takich narzędzi, choć tyle samo to „rozważa”).

Samsung jest przekonany, że remedium jest funkcja, pozwalająca usunąć niechciane elementy ze zdjęć. Na urządzeniach Galaxy nosi ona nazwę Generative Edit (umożliwia ona też kadrowanie), ale podobne rozwiązanie jest dostępne także na urządzeniach innych marek. Dzięki temu można zrobić jedno zdjęcie, a później – w wolnej chwili – edytować je, aby otrzymać oczekiwany efekt. Do promocji funkcji Generative Edit zaproszono brytyjskiego fotografa, Toma Craiga.

Częścią akcji, mającej na celu pomóc użytkownikom Galaxy „cieszyć się chwilą” i jednocześnie zmotywować do korzystania z funkcji AI, jest One Shot Challenge. Samsung zachęca, aby publikować na Instagramie zdjęcia, dopracowane z pomocą Galaxy AI i opatrzyć je hashtagiem #SamsungOneShot.

Na koniec zapytam, jak to wygląda u Was? Podobnie? A może zupełnie inaczej?