Promocja na Kindle, Apple i nie tylko. Oto najlepsze oferty na Black Friday 2025 na Amazon.pl

Tegoroczny Black Friday już w tym tygodniu – 28 listopada 2025 roku. Wiele sklepów, sieci handlowych, producentów i operatorów wystartowało jednak z promocjami wcześniej. Do tego grona właśnie dołączył Amazon, gdzie możesz kupić wiele urządzeń w niższych cenach.

Promocje Amazon na Black Friday 2025 – taniej czytniki e-booków Kindle i głośniki Echo

Na liście produktów w obniżonej cenie znalazły się oczywiście produkty stworzone przez Amazon, ale nie tylko. Oferta na Black Friday 2025 obejmuje najnowsze generacje czytników e-booków, w tym najszybszy Amazon Kindle Paperwhite z 7-calowym wyświetlaczem z wyższym kontrastem. Za wersję 16 GB zapłacisz teraz 599,99 złotych, zamiast 799,99 złotych.

Na uwagę zasługuje także najlżejszy i najbardziej kompaktowy czytnik Amazon Kindle w wersji 16 GB – teraz kupisz go za 409,99 złotych, zamiast 519,99 złotych. Platforma obniżyła też cenę najnowszego Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition, czyli kolorowego czytnika e-booków z automatycznie regulowanym oświetleniem. Z okazji Black Friday 2025 model ten kosztuje 884,99 złotych, zamiast 1249,99 złotych.

Kindle Paperwhite 6 Signature Edition Kindle 2024 Kindle Colorsoft Signature Edition źródło: Amazon

Amazon wyprzedaje również inteligentne głośniki z linii Echo. W promocyjnej ofercie znalazł się Echo Dot (5. generacji, 2022) za 169,99 złotych (zamiast 329,99 złotych), a także nieco większy głośnik Echo (4. generacji) za 399,99 złotych (zamiast 599,99 złotych). Uwagę zwraca też kompaktowy głośnik Echo Pop za 149,99 złotych (zamiast 269,99 złotych).

Promocje na produkty Apple, Garmin, Baseus i wiele innych

Z okazji Black Friday 2025 kupicie w serwisie Amazon taniej sprzęt również innych producentów. Warto wspomnieć np. o tablecie Apple iPad Air 11 cali z czipem M3, który teraz zamówicie za 2899 złotych (zamiast 3099 złotych). Urządzenie to dopełnią bezprzewodowe słuchawki douszne z aktywną redukcją hałasu Apple AirPods 4, kosztujące obecnie 608,42 złotych (przecenione z 651,21 złotych), a także rysik Apple Pencil Pro za 496 złotych (zamiast 520 złotych).

Tegoroczny Black Friday na Amazon.pl pozwoli również zaoszczędzić sportowcom, którzy z pomocą urządzeń marki Garmin chcą śledzić swoją aktywność i monitorować zdrowie. W promocji znajdziecie m.in. smartwatch z GPS Garmin Vivoactive 5 za 696,19 złotych (obniżony z 898 złotych), zegarek Garmin Fenix 8 47 mm z ekranem AMOLED – za 3096,99 złotych (zamiast 3259,99 złotych) czy Garmin Fenix 7 Pro Solar z GPS i wbudowaną latarką LED za 2045,35 złotych (zamiast 2153 złotych).

Na uwagę zasłużyła też ładowarka Baseus o mocy 65 W z trzema portami za 63,99 złotych, zamiast 79,99 złotych. Z kolei muzyczni fani zaoszczędzą na bezprzewodowych słuchawkach Sennheiser Momentum 4 (aktualnie za 766,49 złotych). Warto również wspomnieć, że Amazon obniżył także ceny urządzeń sprzątających. W promocji znalazły się m.in. produkty marki Kärcher, w tym odkurzacz piorący SE 2 Spot Care za 399,99 złotych (obniżone z 525,57 złotych) czy myjka do okien WV 2 Black Edition za 177,45 złotych (zamiast 210,36 złotych).

Wszystkie oferty na Black Friday 2025 na Amazon.pl są dostępne na tej stronie.

Black Friday 2025 (źródło: Amazon)

Zanim zrobisz zakupy, aktywuj Amazon Prime za 0 złotych

Warto podkreślić, że jeśli pospieszycie się z zamówieniem, powyższe produkty powinni dotrzeć do Was jeszcze przed Mikołajkami. Pamiętajcie, że subskrybując Amazon Prime, możecie korzystać z darmowych i szybkich dostaw, a także platform Prime Video i Prime Gaming. Cena subskrypcji Amazon Prime wynosi 49 złotych rocznie lub 10,99 złotych miesięcznie, a nowi użytkownicy mogą skorzystać z 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego (można zapisać się na niego na tej stronie).

Artykuł zawiera linki afiliacyjne – korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, za co bardzo dziękujemy!