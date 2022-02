Za kilka dni premiera realme C35. Wiemy, co zaoferuje

Już w następną środę, 16 lutego 2022 roku, w Polsce zadebiutują realme 9 Pro i 9 Pro+ z optyczną stabilizacją obrazu. Nieco wcześniej na rynek zostanie oficjalnie wprowadzony inny model, z nieco niższej półki, ale również atrakcyjny, szczególnie pod względem designu.

Wiemy, jaki będzie i co zaoferuje realme C35. Kiedy premiera?

Producent stara się rozgrzać do czerwoności atmosferę wokół zbliżającej się premiery nowego smartfona. I chociaż nie będzie to propozycja z wysokiej półki, ponieważ dołączy do linii, oznaczonej literą „C”, to może przyciągnąć wzrok niejednego klienta.

źródło: FoneArena

Producent udostępnił już grafiki, przedstawiające nadchodzącą nowość. Mimo że będzie to przystępny cenowo smartfon dla mas, nie potraktowano jego designu po macoszemu. Wręcz przeciwnie – realme C35 wygląda jak smartfon klasy premium. W dodatku do sprzedaży trafi m.in. zielonkawa (limonkowa?) wersja kolorystyczna, która z pewnością przykuje wzrok wielu osób, gdyż to nieczęsto spotykany kolor obudowy w segmencie urządzeń mobilnych.

Co więcej, mimo że realme C35 jeszcze nie zadebiutował oficjalnie, producent nie trzyma jego specyfikacji w tajemnicy. Firma ujawniła, że smartfon został wyposażony w procesor UNISOC T616, który składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A75 2,0 GHz i sześciu ARM Cortex-A55 1,8 GHz oraz układu graficznego ARM Mali-G57. Układ powstaje z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego.

Ponadto producent ujawnił, że nadchodzący smartfon realme C35 zaoferuje swoim właścicielom wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+. Firma nie wspomina natomiast nic o funkcji odświeżania obrazu z wysoką częstotliwością, zatem spodziewamy się, że jej zabraknie (zapewne z uwagi na konieczność pójścia na kompromisy, aby utrzymać cenę w ryzach).

Jeszcze przed premierą dowiedzieliśmy się, że realme C35 został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować z mocą 18 W (przez port USB-C) oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe. Wiemy też, że na panelu tylnym znalazły się trzy aparaty, w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix, a na bocznej krawędzi czytnik linii papilarnych.

źródło: FoneArena

W sieci pojawiły się również informacje, że realme C35 zaoferuje 4 GB RAM, od 64 GB do 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD oraz aparat do zdjęć makro i obiektyw z matrycą B&W. Na przodzie smartfona znajdzie się natomiast 8 Mpix aparat z sensorem IMX355. Całość ma pracować na systemie Android 11 z interfejsem realme UI 2.

realme C35 zostanie oficjalnie zaprezentowany w Tajlandii już 10 lutego 2022 roku. Kwestią czasu będzie, aż trafi też do sprzedaży na innych rynkach.