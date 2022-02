Mówi się, że za darmo to dobra/uczciwa cena. Dzięki tej promocji można otrzymać w prezencie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Galaxy Buds 2 do smartwatcha Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Jak skorzystać z tej oferty?

Reklama

Promocja: słuchawki za darmo do smartwatcha Galaxy Watch 4 Classic

Najnowsze smartwatche Samsunga wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród klientów. Na tyle duże, że promocja przedsprzedażowa zakończyła się przed terminem, co jest prawdziwym ewenementem w segmencie elektroniki użytkowej. Co więcej, producent kazał czekać niektórym klientom dłużej na zamówiony smartwatch.

Dziś bez większego problemu można kupić najnowsze smart-zegarki Samsunga, a dodatkowo zachęcają do tego liczne promocje, które pojawiają się regularnie w sklepach. Klienci właśnie mogą skorzystać z kolejnej, dzięki której otrzymają w prezencie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2. Co trzeba zrobić, aby je dostać?

Reklama

Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji o zakupie objętego promocją smartwatcha Galaxy Watch 4 Classic – znajdziecie je wszystkie w sklepie Media Expert. Wersja 42 mm kosztuje aktualnie 1449 złotych lub 1649 złotych (LTE), natomiast wariant 46 mm – 1599 złotych (cena z kodem ME04-070222) albo 1799 złotych (LTE). Kiedy już wybierzecie interesujący Was model, musicie dodać go do koszyka.

źródło: Media Expert

Wówczas Waszym oczom ukaże się banner, z poziomu którego możecie wybrać swój gratis, a konkretniej wersję kolorystyczną słuchawek bezprzewodowych Galaxy Buds 2. Do wyboru są cztery modele: biały, zielony, czarny i fioletowy. W tym miejscu można również zrezygnować z gratisu, ale wówczas raczej nie czytalibyście o tej promocji, prawda?

Oferta obowiązuje w sklepie Media Expert do 13 lutego 2022 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy z jakiegoś powodu zdecydujecie się odstąpić od umowy, musicie wówczas zwrócić zarówno smartwatch, jak i słuchawki bezprzewodowe.

Sklep informuje również, że na fakturze przy Galaxy Buds 2 będzie widniała złotówka, która jednak zostanie odjęta od ceny Galaxy Watch 4 Classic, więc de facto słuchawki klient otrzyma za darmo.

Regulamin promocji „SAMSUNG – Galaxy Buds2 w prezencie” (PDF)