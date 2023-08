Kierowca Bolta będzie mógł Cię nagrywać. I nawet się o tym nie dowiesz

W ostatnim czasie Bolt wprowadza dużo nowości w świadczonych przez siebie usługach. Najnowsza, choć w pierwszej chwili może spotkać się z niechęcią, w rzeczywistości może okazać się bardzo przydatna.

Bolt wprowadza funkcję nagrywania dźwięku podczas przejazdu

Firma poinformowała dziś, że od 28 sierpnia 2023 roku zarówno kierowcy, jak i pasażerowie będą mogli skorzystać z nowej funkcji nagrywania dźwięku podczas przejazdu. Aby rozpocząć rejestrowanie, należy wejść do panelu bezpieczeństwa. Można to zrobić w dowolnym momencie podróży. Zapisywanie automatycznie zakończy się po jej zakończeniu.

Bolt podkreśla, że pasażer nie zostanie poinformowany, jeśli kierowca rozpocznie rejestrowanie dźwięku lub na odwrót – kierowca nie dowie się, że klient zainicjował nagrywanie. Po zakończeniu nagrywania nie ma możliwości odsłuchania nagrania. Będzie ono przechowywane w zaszyfrowanej formie na smartfonie użytkownika przez 24 godziny. W tym czasie może on wysłać je jako załącznik do zgłoszenia do Zespołu Wsparcia, a jeśli tego nie zrobi, zostanie ono bezpowrotnie usunięte.

Bolt informuje, że funkcja nagrywania dźwięku (tylko i wyłącznie) podczas przejazdu dostępna będzie w ramach testów w czterech polskich miastach: Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Opolu. Użytkownicy aplikacji w ww. miastach otrzymają informację na jej temat i tego, jak ona działa. Aby jednak móc z niej skorzystać, należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji i wyrazić zgodę na dostęp do mikrofonu.

Bolt wprowadza tę funkcję, bo bezpieczeństwo jest dla niego bardzo ważne

Nowa funkcja została stworzona z myślą o możliwości nagrania dźwięków podczas przejazdu, jeśli kierowca lub pasażer poczuje się zagrożony. Jednocześnie to niejedyne rozwiązanie, mające na celu zapewnić bezpieczeństwo. Firma monitoruje i rejestruje bowiem trasę każdego przejazdu oraz jest w stanie wykryć nieoczekiwanie długie przystanki, co może wskazywać na niebezpieczne zachowanie kierowcy lub klienta.

Ponadto Bolt weryfikuje kierowców w czasie rzeczywistym, tj. może poprosić ich o zrobienie sobie zdjęcia (selfie) – następnie porównuje je z fotografią w bazie i jeśli coś się nie zgadza, kierowca nie może świadczyć usług przewozu osób. Do tego firma prowadzi również szczegółową weryfikację tożsamości kierowców w 27 Punktach Obsługi Kierowców w całej Polsce.

Jednocześnie Bolt monitoruje zachowania pasażerów i blokuje dostęp do aplikacji tym, którzy podczas przejazdów zachowują się nieodpowiednio. Nie tylko bowiem kierowcy mogą się tego dopuścić. Firma podaje jednak, że 99,999% przejazdów odbywa się bez zgłoszeń nt. niewłaściwego zachowania kierowców.