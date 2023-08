Darmowa nawigacja premium przez rok? TomTom GO zaprasza

Z jednej strony większość z nas lubi sprawdzone rozwiązania. Z drugiej strony nigdy nie wiadomo, czy gdzieś za rogiem nie czeka na nas coś lepszego od tego, co mamy obecnie. Właśnie możemy sprawdzić, czy ta nawigacja w smartfonie może odnosić się do tego drugiego scenariusza.

Albo Mapy, albo Mapy

Zakładam, że miażdżąca większość osób korzystających z aplikacji w smartfonie do planowania i sprawdzania trasy używa domyślnych aplikacji serwowanych przez dwóch największych gigantów branży technologicznej – Apple i Google. Obie firmy postanowiły nazwać swoje oprogramowanie po prostu „Mapy” i większość użytkowników Androida lub iOS-a raczej nie czuje potrzeby, aby korzystać z czegoś innego.

TomTom GO i Android Auto (fot. TomTom)

Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale gdybym miał wybrać tylko ten jeden, najważniejszy, to powiedziałbym, że chodzi o cenę. Używając Map Google lub Map Apple nie musimy martwić się o żadne podwyżki cen abonamentu, płatności i instalowanie czegokolwiek. Zmieniamy smartfon i nawigacja czeka na nas na pulpicie. A co by było, gdyby jednak wychylić się z tej strefy komfortu?

Nawigacja TomTom GO za darmo

Weźmy na tapet takie TomTom GO – aplikację przygotowaną przez firmę, która od ponad 30 lat zajmuje się opracowywaniem systemów nawigacyjnych. Wraz ze wzrostem popularności smartfonów firma musiała z pewnością skorygować swoją strategię i samodzielne urządzenia do nawigacji zostały częściowo odsunięte na boczny tor. Korzystając jednak ze zdobytej wiedzy oraz posiadanych zasobów opracowano dedykowane oprogramowanie na smartfony.

Wśród najważniejszych cech TomTom GO można wyróżnić m.in. asystenta pasa ruchu, który pozwala uniknąć stresu związanego ze zbliżaniem się do wielopasmowych rond, skrzyżowań i autostradowych rozjazdów. Oprócz tego otrzymujemy na bieżąco informacje dotyczące korków, kolizji i zablokowanych pasach ruchu na trasie, dzięki usłudze TomTom Traffic.

Aplikacja TomTom GO (źródło: AppGallery)

Dodatkowo mamy informacje o fotoradarach i ograniczeniach prędkości, a to wszystko bez reklam i z łatwym dostępem do trybu offline. Wisienką na torcie jest natomiast współpraca z Android Auto, Apple CarPlay oraz nowości w wersji na system Google w postaci możliwości wprowadzania wymiarów samochodów w celu otrzymania indywidualnych wskazówek, wyszukiwanie stacji benzynowych po określonym typie paliwa czy obliczanie czasu przybycia na podstawie maksymalnej zadeklarowanej przez nas prędkości.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wszystkie te funkcje możecie testować teraz przez rok za darmo. Jeżeli nigdy wcześniej nie korzystaliście z aplikacji TomTom GO, możecie teraz w ramach promocji „back2school” testować oprogramowanie przez rok bez żadnych opłat. Co trzeba zrobić?

Kupujecie subskrypcję na 12 miesięcy za 0 złotych, Pobieracie aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore, Logujecie się do TomTom GO.

Nawet jeżeli trzeba pamiętać o tym, żeby anulować subskrypcję przed upływem 12 miesięcy od dnia zakupu, nie zapominajcie: „Gratis to uczciwa cena.”. Promocja trwa do 4 września tego roku, warto się więc pospieszyć.