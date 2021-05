LG powoli zwija się z rynku smartfonów i chociaż nie zostawi tak dużej luki jak Huawei, bo sprzedawało znacznie mniej urządzeń, to wciąż ma ogromną bazę klientów, których Apple i Samsung z chęcią przejmą.

LG składa broń, a fanom marki łzy cisną się do oczu

Gdyby to się stało wcześniej, nie płakałbym, ponieważ przez długi czas dział mobilny LG prowadził tak bardzo niezrozumiałą politykę wydawniczą i strategię marketingową, że nic dziwnego, że klienci wybierali produkty konkurencji. Kiedy jednak w końcu pojawił się tak długo wyczekiwany powiew świeżości, wkrótce ogłoszono wycofanie się z segmentu smartfonów, podczas gdy spodziewaliśmy kolejnych interesujących modeli i niecodziennych innowacji.

Koreańczycy nie mogli sobie wybrać gorszego momentu na taki zwrot akcji. W dodatku pozostawiają z niczym wielu fanów marki, których dorobiła się przez lata swojej walki o klienta w segmencie smartfonów, ponieważ do końca lipca 2021 roku ze sklepów znikną smart-telefony tej firmy (aczkolwiek już sprzedanym zostanie zapewnione wsparcie przez określony czas). Cały czas trudno w to uwierzyć, bo prędzej takiej decyzji spodziewalibyśmy się po HTC (lub jeszcze do niedawna też po Sony).

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Apple i Samsung kuszą posiadaczy smartfonów LG ofertami nie do odrzucenia

Południowokoreański gigant osierocił miliony użytkowników na całym świecie. Prędzej czy później przyjdzie czas, że będą musieli wymienić użytkowany model na inny. I tutaj do akcji wkraczają Apple oraz Samsung z ofertami praktycznie nie do odrzucenia.

Serwis Yonhap News Agency donosi, że Apple podpisało z operatorami w Korei Południowej umowy, dzięki którym ich klienci skorzystają z bardzo atrakcyjnego programu odkupu smartfonów marki LG. Nie tylko dostaną wycenioną wartość urządzenia, ale też dodatkowe 150 tysięcy wonów (równowartość ~500 złotych) dopłaty, jeśli zdecydują się wymienić swój sprzęt na nowiutkiego iPhone’a 12 lub iPhone’a 12 mini. Jest jednak jeden warunek – osoby, które zechcą skorzystać z tej promocji, obowiązującej aż do 25 września 2021 roku, muszą posiadać smartfon LG co najmniej miesiąc.

źródło: Apple

Jak zauważa serwis Yonhap News Agency, to pierwsza tego typu inicjatywa Apple, która jest wycelowana w posiadaczy urządzeń konkretnej marki. Nie jest też przypadkiem, że akcję zorganizowano w Korei Południowej, ponieważ LG miało w 2020 roku aż 13% udziałów w segmencie smartfonów w swojej ojczyźnie. Gigant z Cupertino ma zatem okazję sprzedać naprawdę dużo iPhone’ów.

Nie tylko on sam będzie jednak walczyć o pozostawionych klientów, bo podobnie atrakcyjne oferty podobno przygotowuje również Samsung w przypadku swoich high-endów z serii Galaxy Z, Galaxy S21 i Galaxy Note 20. I ma spore szanse na pozyskanie wielu użytkowników, ponieważ według ostatnich badań, aż 80% posiadaczy LG V50 ThinQ przesiadło się na Galaxy.