LG V70 ThinQ może być ostatnim tchnieniem działu mobilnego LG

Firma LG niedawno oficjalnie ogłosiła, że zamierza wycofać się z segmentu smartfonów. Jej przedstawiciel zadeklarował nawet, że żaden nowy produkt nie jest rozwijany, a tymczasem pojawiły się informacje o modelu LG V70, który może wkrótce trafić na rynek. Czyżby Koreańczycy planowali pożegnać się nim z rynkiem urządzeń mobilnych?

Nie będzie tak, że z końcem lipca 2021 roku LG wycofa się z segmentu smartfonów i zapomni o użytkownikach urządzeń, które wprowadziło na rynek. Producent zadeklarował utrzymywanie wsparcia przez określony czas, w zależności od modelu. Jednocześnie podobno nie planował wprowadzać do sprzedaży nowych sprzętów, a tymczasem okazuje się, że może się na nim pojawić przynajmniej jeden.

Smartfon LG V70 ThinQ a.k.a. LG Rainbow może być ostatnim tchnieniem działu mobilnego LG

Według nieoficjalnych doniesień, opublikowanych przez chiński serwis ITHome, który opierał się na informacjach z platformy Weibo, i przekazanych przez użytkownika Twittera, posługującego się nickiem @FrontTron, LG ma w ukryciu pracować nad high-endowym smartfonem. Nosi on oznaczenie kodowe LG Rainbow, ale może trafić na rynek jako LG V70 ThinQ.

Co ciekawe, nie są to pierwsze informacje na temat takiego smartfona, ponieważ niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia LG Rainbow/LG V70 ThinQ. Model ten mocno przypomina(ł?) LG Velvet, ale w przeciwieństwie do niego, wszystkie aparaty na panelu tylnym mocno wystają ponad bryłę obudowy urządzenia.

źródło: @FrontTron

Teraz jednak pojawiła się dość szczegółowa specyfikacja LG V70 ThinQ (a.k.a. LG Rainbow). Według nieoficjalnych informacji, smartfon ma zaoferować wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G i 8 GB RAM. Ponadto na jego pokładzie rzekomo znajdzie sie też akumulator o pojemności 5300 mAh z obsługą ładowania o mocy 45 W (zapewne mowa tu o przewodowym).

Co ciekawe, @FrontTron przekazuje też, że LG V70 ThinQ (a.k.a. LG Rainbow) ma być dostępny w zaledwie 738 egzemplarzach, co może oznaczać, że – jeśli faktycznie trafi na rynek – będzie czymś w rodzaju edycji specjalnej dla największych fanów marki. W związku z tym jest raczej mało prawdopodobne, aby pojawił się również w Polsce – nie zdziwimy się, jeżeli LG rozdysponuje wszystkie sztuki w rodzimej Korei Południowej.