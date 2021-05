Najlepszy smartfon LG dostępny jest za grosze, ale tylko dla pracowników firmy

Ponieważ LG oficjalnie zapowiedziało wycofanie się z rynku mobilnego, nie ma powodu, by spodziewać się nowych zapowiedzi smartfonów. Tym bardziej ciekawym jest, że firma zdobyła się na całkiem przyjemny gest wobec jej pracowników. LG Velvet 2 Pro dostępny jest dla nich za pół darmo.

Pożegnalny gest LG

LG do końca swojej działalności w sektorze mobilnym, pracowało nad nowymi modelami smartfonów, w tym nad flagowym urządzeniem, znanym z przecieków pod nazwą LG V70 ThinQ, LG Rainbow lub LG Velvet 2 Pro. Najwyraźniej producentowi udało się zakończyć proces twórczy, a nawet wyprodukować kilka tysięcy sztuk telefonów. Nie będą one jednak w żaden sposób reklamowane ani nie trafią do sklepów. To kosztowałoby firmę zbyt dużo. Zamiast tego, mogą je kupić pracownicy LG z Korei Południowej.

Reklama

FrontTron podaje, że do zdobycia jest tylko 3000 sztuk LG Velvet 2 Pro. Co najciekawsze, rzecz dostępna jest we wręcz śmiesznej cenie – około 170 dolarów. W czym tkwi haczyk? Firma już na początku zaznacza, że smartfon ten nie dostanie żadnej aktualizacji oprogramowania, a obsługa posprzedażowa zamknie się w okresie 6 miesięcy. Nie przeszkadza to jednak pracownikom LG w masowym wykupywaniu urządzenia. Podobno popyt jest tak duży, że firma rozważa wstrzymanie sprzedaży.

LG Velvet 2 Pro różni się od LG Velvet kilkoma detalami. Wizualnie jest bardzo podobny do swojego poprzednika, ale nie ma fizycznego przycisku do regulacji głośności. Zamiast tego, wyposażono go w dotykowy sensor, wykrywający siłę nacisku. Oficjalna specyfikacja nie została podana. Jasne jest jednak, że smartfon dysponuje trzema obiektywami aparatu głównego. W środku podobno działa procesor Qualcomm Snapdragon 888. W tej cenie – żal nie skorzystać.

LG V70 (źródło: @FrontTron)

Nie tylko LG Velvet 2 Pro?

LG podobno sprzedaje swoim pracownikom także inny smartfon, do którego prezentacji firma przymierzała się jeszcze przed ogłoszeniem wstrzymania działalności w sektorze mobilnym. Chodzi o LG Rollable. To urządzenie z rozwijanym ekranem mogłoby stać się sporą ciekawostką na rynku urządzeń z elastycznymi wyświetlaczami, ale nigdy do tego nie dojdzie.

LG Rollable

Raczej nie znajdziemy LG Velvet 2 Pro ani LG Rollable w nieoficjalnych kanałach sprzedaży, a przynajmniej na razie. LG udostępnia te modele swoim pracownikom taniej, pod warunkiem, że nie będą oni odsprzedawać urządzeń dalej.

Gest LG wydaje się całkiem miły. Ludzie, którzy mieli największy wpływ na utrzymanie i rozwój marki, mogą teraz za ułamek kosztów odkupić od firmy urządzenia, nad którymi pracowali przez ostatnie miesiące. Trochę szkoda, że smartfony te nigdy nie trafią na półki sklepowe, bo taki LG Velvet był naprawdę przyzwoitym sprzętem. Z drugiej strony – decyzja producenta o ograniczonej dystrybucji, zwłaszcza w kontekście wycofywania się z rynku mobilnego, jest całkowicie logiczna.