Zimnowojenne klimaty w najnowszym wydawnictwie 11 bit studios

Twórcy This War of Mine ponownie wydadzą grę, która nie boi się podejmować trudnych tematów. Atmosfery zimnej wojny doświadczymy w nowej produkcji o tytule South of the Circle.

Rozpamiętując własną przeszłość

South of the Circle to opowieść wybitnie filmowa, skupiająca się na narracji zawieszonej między przeszłością, a teraźniejszością. Gracz wcieli się tutaj w Petera. Jest to wykładowca akademicki, który rozbija się samolotem na Antarktyce w okresie zimnej wojny. Stąd również sam tytuł gry – w końcu ten kontynent znajduje się na południu naszej planety.

Podczas gdy będziemy szukać ratunku, nasz bohater będzie rozpamiętywać własne wybory w przeszłości, oceniając przy tym ich wpływ na obecną sytuację. Pojawią się wspomnienia z dzieciństwa, czasów akademickich, a także romans z bliżej nieprzedstawioną Claire.

Warto wspomnieć tutaj o dwóch ciekawostkach. Po pierwsze, studio odpowiedzialne za grę – State of Play (chwytliwa nazwa) – ma już na koncie nagrodę BAFTA, za produkcję o tytule Lumino City. Po drugie, South of the Circle to nic innego jak konwersja gry dostępnej na Apple Arcade. Tytuł ukazał się już DWA LATA TEMU, a polska branża gier dzisiaj spekuluje na temat zawartości gry. Przychodzę więc z przeszłości, by powiedzieć: Nie, Frostpunka 2 z tego nie będzie.

South of the Circle i szersza dostępność

Co ucieszy również posiadaczy konsol, tytuł nie zmierza tylko na komputery PC. Potwierdzono już premierę na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. Pozycja nie wygląda na wymagającą technicznie, dlatego tak szeroki plan wydawniczy nie zaskakuje. Cieszy również planowane wydanie na GOG.com, bo to oznacza wersję bez zbędnych zabezpieczeń antypirackich.

Nauczka na dziś: częściej przeglądać listy gier na Apple Arcade. Kto wie, może to tam czekają najlepsze z gier, a my łaskawie czekamy na ogłoszenia kolejnych wydawców. 11 bit studios może być dumne, że wydaje tak nagrodzoną produkcję. Zwłaszcza, iż ich ostatnia zbiórka na pomoc Ukrainie sprawiła, że tłum wydawców i graczy z całego świata zaangażowały się w pomoc dla tego zaatakowanego przez Rosję kraju.