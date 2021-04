30 nowych gier w Apple Arcade! Wśród nich takie hity jak Monument Valley czy Fruit Ninja Classic

Na konsolach i PC znaleźć możemy wiele usług oferujących nam dostęp do setek różnych gier, w ramach jednego stałego abonamentu. Podobnie jest na smartfonach i tabletach, choć tu tego typu usług, znaleźć możemy znacznie mniej. Najbardziej interesującą z nich, z pewnością jest Apple Arcade, które zostało właśnie rozbudowane o nowe gry.

30 nowych gier w Apple Arcade

Biblioteka Apple Arcade systematycznie się powiększa, dziś jednak liczba tytułów dodanych do tej usługi, robi wrażenie — zasiliło ją aż 30 naprawdę solidnych produkcji. Nowe gry zostały dodane do trzech różnych kategorii, z czego dwie z nich są kompletnie nowe.

Zacznijmy jednak od Arcade Originals, które zostało uzupełnione o kilka nowych gier:

NBA 2K21 Arcade Edition

Simon’s Cat: Story Time Tactile Games

Star Trek: Legendy

The Oregon Trail

Cut the Rope Remastered

SongPop Party

Pierwszą nową kategorią jest Timeless Classics, gdzie znalazły się następujące tytuły:

Really Bad Chess

Sudoku Simple

Backgammon

Tiny Crossword

Solitaire

Do drugiej nowej kategorii trafiły zaś moim zdaniem gry najciekawsze, są to:

Monument Valley

Mini Metro

Threes!

Fruit Ninja Classic

Chameleon Run

Z powyższej listy w szczególności na rekomendacje zasługują Monument Valley i Mini Metro. Są to świetnie zaprojektowane pod ekran smartfona produkcje, w których spędziłem już wiele godzin.

Warto też sprawdzić Fruit Ninja Classic i Cut the Rope Remastered, czyli gry, które poszczycić się mogą ogromną ilością pobrań, zarówno na Androidzie, jak i na iOS. Oprócz powyższych gier, do Apple Arcade dodano też kilka innych, pomniejszych tytułów, które możecie podejrzeć w aplikacji App Store.

Apple Arcade? Tylko w Apple One!

Usługa Apple Arcade wystartowała stosunkowo niedawno, bo we wrześniu 2019 roku w cenie 24,99 złotych miesięcznie. Na obecną chwilę subskrypcja ta daje nam dostęp do ponad 180 naprawdę niezłych gier, w których nie uświadczymy ani żadnych reklam, ani żadnych mikropłatności. I choć dla wielu graczy może być to ciekawa propozycja, to odradzam Wam subskrypcję wyłącznie tej usługi.

Znacznie bardziej opłacalne jest wykupienie usługi Apple One, która w tej samej cenie 24,99 złotych oferuje nie tylko Apple Arcade, ale i Apple Music, Apple TV+ i 50 GB miejsca w iCloud.

Dostępny jest również nieco droższy wariant rodzinny Apple One, który oferuje z grubsza to samo, ale dla większej liczby osób. Więcej szczegółów na temat Apple One znajdziecie w poniższym tekście Mateusza.