Godzilla w Call of Duty? Activision zapowiada nadchodzący crossover

Do Call of Duty: Warzone i Vanguard wielkimi krokami zbliża się trzeci sezon. Według krótkiej zapowiedzi opublikowanej właśnie przez Activision głównym bohaterem kolejnej aktualizacji może być… Godzilla.

Problemy Call of Duty

Jeżeli regularnie bywacie na Twitchu albo śledzicie media społecznościowe, zdajecie sobie pewnie sprawę, że nie jest to na razie najlepszy rok dla Call of Duty. Do kolejnej odsłony serii zostało jeszcze co najmniej pół roku, a Vanguard dawno przestał ekscytować weteranów.

Ratunkiem dla słabszych ostatnio części COD-a był Warzone, który niestety stracił zaufanie społeczności po aktualizacji Pacific. Gracze długo czekali na nową mapę i oczekiwali, że razem z dopracowanym anti-cheatem to battle royale stanie się znacznie lepsze. Caldera nie spełniła niestety oczekiwań fanów i wiele z nich do teraz trzyma się Rebirth Island, czekając na magiczny powrót Verdanska.

Trzeci sezon w Call of Duty: Warzone i Vanguard może być ostatnią szansą na wkupienie się z powrotem w łaski graczy i zaadresowanie chociaż części ich życzeń. Do łask wrócił ostatnio Fortnite, a Valorant cały czas cieszy się dużą popularnością i trzeba naprawdę mocnej aktualizacji, żeby odciągnąć graczy od konkurencji.

Godzilla zaatakuje Calderę

Plotki dotyczące trzeciego sezonu Call of Duty rozpoczął oficjalny profil na Twitterze, publikując tajemnicze nagranie. Activision rzuciło społeczności wyzwanie w postaci odkodowania zaszyfrowanej w dźwięku wiadomości. Zadanie wykonano w niecałą godzinę.

Bohaterem fanów Call of Duty został PrestigeIsKey, popularny YouTuber, który wrzucił opublikowany przez Activision dźwięk w spektrograf. Dzięki temu odkrył zaszyfrowaną wiadomość – „Monsters Are Real”.

Inny użytkownik Twittera znalazł z kolei fragment filmu, gdzie Godzilla wydaje z siebie bardzo podobny dźwięk. Informacja o potencjalnych planach na kolejną aktualizację błyskawicznie rozniosła się po internecie, znacząco zwiększając tym samym oczekiwania względem trzeciego sezonu. Gdyby tego było mało, znany insider Tom Henderson informował wcześniej, że Godzilla pojawi się w Call of Duty razem z King Kongiem. Activision może mieć więc w rękawie jeszcze jednego asa.

Wszelkie wątpliwości powinny zostać rozwiane 27 kwietnia, o ile Activision wcześniej nie zdecyduje się na opublikowanie jakiegoś trailera. Do premiery trzeciego sezonu w Call of Duty zostały niecałe dwa tygodnie.