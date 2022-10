Sony szykuje alternatywę dla iPhone’a mini. Wiemy już, co zaoferuje

Smartfony, które widzimy na sklepowych półkach, mają jedną wspólną cechę – duży wyświetlacz. Alternatywą dla takich konstrukcji miał być iPhone mini, jednak już po dwóch generacjach model zniknął z oferty producenta. Firma Sony chce kontynuować swoją serię kompaktowych smartfonów. Najnowsze doniesienia mówią o tym, że nowa Xperia Ace IV może trafić nie tylko do Japonii. Wiemy też już, co zaoferuje.

To coś, czego brakuje na naszym rynku

Bez wątpienia osoby zmęczone dużymi ekranami smartfonów i tęskniące za nieco mniejszymi, kompaktowymi konstrukcjami, które bez żadnych problemów zmieszczą się w każdej kieszeni, doceniłyby smartfony z serii Xperia Ace, które niestety nie pojawiły się na innym rynku niż japoński.

Nie są to oczywiście smartfony z topowymi podzespołami – celują raczej w niższą półkę, jednak to coś, czego nie ma na europejskim rynku. Wprowadzony w tamtym roku na rynek model Xperia Ace III jest wyposażony w 5,5-calowy ekran, a jego motor napędowy to procesor Qualcomm Snapdragon 480, wpierany przez 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej.

Nie jest to imponująca specyfikacja, jednak warto dodać, że smartfon oferuje obsługę 5G oraz moduł NFC. Do tego Xperia Ace III wygląda naprawdę ciekawie – wyróżnia się na tle konkurencji choćby czterema wersjami kolorystycznymi.

Sony Xperia Ace IV – co o niej wiemy?

W ubiegłym miesiącu pojawiły się pierwsze, nieoficjalne informacje dotyczące nowego, kompaktowego smartfona Sony. Dowiedzieliśmy się wówczas, że zostanie on wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 z modemem 5G. Nie będzie to zatem demon wydajności i nie można więc mówić o konkurencji z choćby iPhone 12 mini, ale raczej o alternatywie.

Teraz pojawiło się więcej szczegółów dotyczących specyfikacji tego modelu. Najważniejsza zdaje się być informacja, że nie będzie to początek nowej serii, ale kontynuacja linii Ace. Bardzo prawdopodobne, że możemy mówić więc o modelu Xperia Ace IV.

Według raportu, ujawnionego przez SumahoDigest, smartfon zostanie wyposażony w 5,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ (2520×1080 pikseli) i proporcjach 21:9. Dla przypomnienia, jego poprzednik oferował ekran LCD o rozdzielczości HD+, zatem będziemy mieli do czynienia z dużym progresem. Ponadto nowy smartfon Sony zaoferuje użytkownikom 6 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci. Akumulator ma zaś cechować się pojemnością 4500 mAh i obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 18 W.

Co najważniejsze, pojawiają się informacje o tym, że Sony Xperia Ace IV może trafić na rynek globalny, aczkolwiek pod inną nazwą. Producent na razie nie potwierdza tych rewelacji, jednak możemy się tego spodziewać w najbliższym czasie, ponieważ przewiduje się, że premiera smartfona odbędzie się już w 2023 roku.