Nowy flagowiec od Sony może okazać się fotograficznym krokiem wstecz

Na tygodnie (miesiące?) przed premierą nowego, flagowego smartfona od Sony poznaliśmy właśnie fragment jego wyglądu. Fani dużej liczby sensorów i czujników w telefonie mogą nie być zadowoleni.

Sony Xperia 1 V uboższa o kilka elementów

Niestety, zamiast rozbudowanej galerii, tym razem nieoficjalne informacje ograniczają się wyłącznie do jednego zdjęcia. Użytkownik spektykles na forum serwisu esato udostępnił zdjęcie, które ma rzekomo reprezentować nowego flagowca od Sony. Czego możemy dowiedzieć się z jednego zdjęcia Xperii 1 V?

Źródło: spektykles (Esato.com)

Do przeprowadzenia analizy w pełni brakuje nam jeszcze przypomnienia sobie, jak wyglądała Xperia 1 IV. Zerkając na zdjęcia zeszłorocznej propozycji od Sony na półce premium widać, że niezaprezentowany jeszcze oficjalnie smartfon został pozbawiony sensora ToF (Time-of-Flight) oraz trójkolorowego czujnika podczerwieni. Niewykluczone, że zamiast rozwiązań sprzętowych Sony wykorzysta do efektu głębi w fotografiach algorytmy SI. Urządzenie otrzyma wyłącznie trzy obiektywy, które na pierwszy rzut oka wyglądają na większe niż w modelu Xperia 1 IV.

Najprawdopodobniej należy spodziewać się aparatów o takiej samej lub podobnej charakterystyce, co w zeszłym roku, czyli głównego szerokokątnego, ultraszerokokątnego i peryskopowego teleobiektywu. Doświetlająca dioda LED została przeniesiona znad aparatu głównego prosto na delikatnie przeprojektowaną wysepkę aparatów.

Za dziurką obok znajduje się najprawdopodobniej mikrofon przydatny podczas kręcenia vlogów tylnym zestawem aparatów – podobne rozwiązanie widzieliśmy już chociażby w modelu Xperia Pro-I. Obecność logo standardu NFC zamiast FeliCa używanego w Japonii podpowiada, że mamy do czynienia z urządzeniem przygotowanym na rynek globalny.

Sczupły i gorący jak Xperia 1 V

Według jednego z informatorów z chińskiej platformy społecznościowej Weibo, Sony w Xperii 1 V postawi na układ mobilny Snapdragon 8 Gen 2 i będzie to zarazem najcieńszy smartfon wyposażony w ten SoC. Oczywiście takie rozwiązanie może sugerować, że Japończycy nie będą w stanie upchnąć wystarczająco rozbudowanej sekcji chłodzenia, aby powstrzymać w satysfakcjonującym stopniu throttling (spadek wydajności związany z wysoką temperaturą układu).

Najbliższy termin, jaki wydaje się najbardziej prawdopodobny do zaprezentowania nowej serii smartfonów przez Sony, to targi MWC 2023 w Barcelonie, które zaczynają się 27 lutego. Wtedy przekonamy się, czy to, co dziś zobaczyliśmy, to faktycznie Xperia 1 V.