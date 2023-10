Takich słuchawek Sony w swojej ofercie jeszcze nie miało. Oto gamingowe TWS-y INZONE Buds

Marka Sony oficjalnie zaprezentowała światu swoje nowe słuchawki z dedykowanej przede wszystkim graczom linii INZONE. Do tej serii dołączają właśnie prawdziwie bezprzewodowe pchełki INZONE Buds, nauszne INZONE H5 oraz nowy wariant kolorystyczny modelu INZONE H9.

INZONE Buds, czyli gaming w wydaniu true wireless

Nie sposób nie dostrzec, że trzon rynku słuchawek przeznaczonych dla graczy stanowią przede wszystkim modele o konstrukcji nausznej. I, jasne, mają one sporą rzeszę zwolenników z racji, między innymi, świetnej izolacji. Zwykle należą też do całkiem wygodnych, jednak nie każdy lubi użytkować tego typu słuchawek głównie z uwagi na ich niemałe gabaryty i dość sporą wagę.

Nowe INZONE Buds to gamingowe słuchawki typu true wireless. Elementem, który pozwala nazwać ten produkt sprzętem dla graczy, jest zastosowanie nadajnika, który podłączamy złączem USB-C do naszego urządzenia – komputera, konsoli i nie tylko. Pozwala to zredukować opóźnienia do niecałych 30 ms. Alternatywnie do połączenia można wykorzystać Bluetooth LE Audio.

Za reprodukcję dźwięku odpowiadają przetworniki Dynamic Driver X, dokładnie takie same, jakie zastosowano we flagowych Sony WF-1000XM5. Mają one wiernie odtwarzać wszystkie dźwięki, by nie umknęło nam nic istotnego w czasie rozgrywki. Nowością jest zastosowanie technologii dźwięku przestrzennego 360, z funkcją personalizacji poprzez wykonanie zdjęć uszu i skanowanie kanałów słuchowych – ma to pozwolić dokładniej precyzyjniej dźwięk przestrzenny.

Słuchawki INZONE Buds (fot. Sony)

Jak na Sony przystało, w INZONE Buds nie mogło zabraknąć aktywnej redukcji hałasów, a zastosowane mikrofony z izolowaniem naszego głosu mają zapewnić świetną jakość rozmów – także podczas grania. Akumulatory słuchawek mają pozwolić na nawet 12 godzin pracy na jednym naładowaniu, a z futerałem ładującym do 24 godzin.

Konstrukcja słuchawek ma ograniczać kontakt z uchem i przez to zwiększać wygodę użytkowania nawet podczas długich sesji grania. INZONE Buds są dostępne w dwóch klasycznych wersjach kolorystycznych – czarnej oraz białej (choć ta druga też ma w sobie sporo czerni).

Specyfikacja i funkcje Sony INZONE H5

Drugim zaprezentowanym przez Sony modelem są nauszne słuchawki INZONE H5. Tutaj, podobnie jak w przypadku pchełek INZONE Buds, mamy tu do czynienia ze słuchawkami bezprzewodowymi, ale łączność odbywa się poprzez nadajnik działający w paśmie 2,4 GHz. Oprócz tego, mogą być połączone przewodowo, dzięki zastosowaniu złącza Jack 3,5 mm.

Elementem zbieżnym z wyżej wspominanymi pchełkami jest również obecność dźwięku przestrzennego 360 do gier, pozwalającego dokładnie rozmieścić źródła dźwięku w przestrzeni 3D. Nie zabrakło tu dwukierunkowego mikrofonu na pałąku oraz systemu redukcji niepożądanych dźwięków z tła. Akumulator zaimplementowany w INZONE H5 ma pozwolić na 28 godzin ciągłego działania w trybie bezprzewodowym.

Słuchawki INZONE H5 (fot. Sony)

Mimo konstrukcji nausznej, przynajmniej w teorii H5 powinny być wygodne podczas długiego użytkowania – ich waga wynosi tylko 260 gramów, a miękkie nauszniki mają delikatnie okalać uszy.

Oprócz tego, Sony zaprezentowało nową wersję kolorystyczną znanego już wcześniej modelu INZONE H9. Poza dostępnymi już wcześniej białym, do portfolio dołącza teraz czarny wariant.

Ceny i dostępność

Wszystkie zaprezentowane dzisiaj modele słuchawek mają być dostępne w sprzedaży w popularnych sieciach sklepów jeszcze w tym miesiącu.

W przypadku słuchawek INZONE Buds, ich europejska cena została ustalona na 200 euro, czyli około 910 złotych, i w Polsce będzie je można rzeczywiście kupić w podobnej kwocie – za ok. 1000 złotych. Nauszny model INZONE H5 z kolei pojawi się w sklepach w cenie 150 euro (~685 złotych), a w Polsce kupimy je za ok. 700 złotych.

Nowa wersja kolorystyczna INZONE H9 będzie dostępna w takiej samej cenie, jak pierwotnie, a więc 1199 złotych.