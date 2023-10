Nowy budżetowy HONOR może pochwalić się sporym akumulatorem

Na rynku pojawia się sporo budżetowych smartfonów i producenci nieustannie szukają sposobu na to, jak wyróżnić się na tle konkurencji i zainteresować swoim urządzeniem jak największe grono klientów. Wprowadzony właśnie na rynek HONOR Play 50 Plus kusi akumulatorem o sporej pojemności, ale to nie wszystko, co oferuje.

Specyfikacja nowego budżetowca HONOR

Producent wyposażył model HONOR Play 50 Plus w 6,8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ (2414×1080 pikseli). Ekran może pochwalić się także obsługą 16,7 mln kolorów, częstotliwością odświeżania 90 Hz oraz maksymalną jasnością sięgającą 850 nitów. Trzeba przyznać, że jak na budżetową konstrukcję to jest to całkiem uczciwy zestaw.

Motorem napędowym tego modelu jest procesor MediaTek Dimensity 6020, który rozpędzi się maksymalnie do 2,2 GHz, a za grafikę odpowiada układ Mali-G57. Chipset współpracuje z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest natomiast akumulator o pojemności 6000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 35 W.

Na pokładzie HONORA Play 50 Plus producent umieścił też 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8, który współpracuje z 2 Mpix czujnikiem głębi o przysłonie f/2.4. Z kolei na przednim panelu znalazła się 8 Mpix kamerka do selfie. Warto dodać, że dla użytkowników tego smartfona dostępne jest jeszcze złącze audio 3,5 mm, możliwość skorzystania z łączności 5G oraz głośników stereo wspierających technologię Hi-Res.

Cena i dostępność

HONOR Play 50 Plus dostępny jest w czterech wariantach kolorystycznych: Magic Night Black, Mo Yuqing, Star Purple i Streaming Silver. Trzeba przyznać, że smartfon wygląda naprawdę ciekawie i jego design może przyciągać wzrok. Przede wszystkim ze względu na tylny panel, który pokryty jest fakturą z mieniącymi się kształtami, które można nazwać czymś w rodzaju „fal”.

HONOR Play 50 Plus (źródło: HONOR)

Smartfon trafił do sprzedaży na rodzimym dla producenta, chińskim rynku. Jego cena została ustalona na 1399 juanów, czyli równowartość ~825 złotych. Nie jest jeszcze wiadome, czy urządzenie zadebiutuje na innych rynkach.