iPhone 15 może mieć problemy z łączeniem się z samochodem. Wszystkiemu winne USB typu C?

To nie jest niestety pierwszy artykuł na temat tego, że użytkownicy iPhone’a 15 mogą napotkać pewne trudności. Tym razem dotyczą one współpracy z CarPlay. Co dokładnie jest powodem problemów, które zgłaszają posiadacze nowych smartfonów Apple?

iPhone i USB-C

Odkąd pamiętam, ze smartfonami Apple związane było nietypowe, bo używane tylko przez tego producenta złącze Lightning. Ściślej mówiąc, korzystano z niego od premiery iPhone’a 5 w 2012 roku. Sytuacja ta jednak zmieniła się wraz z debiutem najnowszych urządzeń z serii iPhone 15, w których jak niektórzy ironicznie stwierdzają – największą zmianą jest właśnie zastosowanie portu USB-C. Z pewnością pamiętacie, że przejście na ten standard nie było pomysłem producenta.

Zmianę inspirowała Unia Europejska, która dążąc do ujednolicenia standardów ładowania, wprowadziła regulacje, które zmuszają producentów do stosowania USB typu C w smartfonach od grudnia 2024 roku. Apple musiało dostosować się do tych zmian, chcąc nadal sprzedawać swoje produkty w Europie.

Teraz jednak w sieci pojawiły się informacje, że nowe złącze przynosi problemy sporej grupie użytkowników. Na forum portalu Macrumors pojawił się temat dotyczący tego, że CarPlay, czyli applowski odpowiednik Android Auto, nie zawsze chce współpracować z iPhone’ami 15 połączonymi przewodowo.

CarPlay (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Jak rozwiązać ten problem?

Zacznijmy od tego, jak właściwie wygląda ten problem w praktyce. Jeden z internautów podzielił się swoją historią, w której opowiada o próbie połączenia najnowszego smartfona Apple z samochodem za pomocą kabla USB-A (taki typ złącza znajduje się w pojeździe) – USB-C. Jak pisze użytkownik forum, iPhone 15 „ładuje się, ale nie ma Carplay. W ustawieniach Carplay na moim urządzeniu wyświetla się nazwa samochodu, tak jakby był połączony, ale nic nie pojawia się na ekranie systemu multimedialnego”.

Podobny problem zgłasza wielu posiadaczy iPhone’a 15. Co ciekawe, użytkownik wspomniał, że pracuje w salonie samochodowym, dlatego miał możliwość przetestowania prawidłowości działania przewodowego połączenia z CarPlay w innych pojazdach. Okazało się, że w jego przypadku zadziałało ono dopiero, gdy samochód był wyposażony w port USB-C i do łączenia smartfona z autem użył oryginalnego kabla, dostarczonego przez Apple wraz ze smartfonem.

Inni piszą na forum, że wypróbowali kilka kabli od różnych producentów. Niektórym udało się uruchomić CarPlay z kablami USB-A na USB-C, takimi jak te firmy Belkin. Nie jest to jednak zasada, ponieważ innym użytkownikom za pomocą tego samego kabla nie udała się ta sztuka. Kolejny z internautów komentujący wpis o problemach nowych iPhone’ów napisał, że w jego przypadku do połączenia zadziałały… kable firmy Sony, Samsung i Nintendo.

W tym problemie nie ma żadnej prawidłowości, ponieważ pojawiają się w sieci także wpisy, które mówią o tym, że iPhone nie chce połączyć się z samochodem na nawet za pomocą oryginalnego kabla. Inni z kolei piszą o problemach z bezprzewodową obsługą CarPlay.

Portal Macrumors od jednego ze swoich czytelników otrzymał informację, że te problemy zostały zgłoszone do Apple i firma pracuje nad ich rozwiązaniem. Bardzo możliwe, że pojawi się więc łatka do iOS, która będzie miała za zadanie poprawić kompatybilność z niektórymi kablami lub lepiej wyjaśnić, które kable USB-C będą działać z nowymi iPhone’ami.