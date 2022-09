Ruszyła przedsprzedaż iPhone’ów 14 oraz słuchawek AirPods Pro

Pierwsza połowa września to zawsze ekscytujący czas dla fanów Apple. Smartfony z serii iPhone 14 i 14 Pro wywołują w sieci bardzo skrajne emocje. Z pewnością przełoży się to na ich sprzedaż – a ta właśnie wystartowała. Ile kosztują nowe urządzenia i co należy o nich wiedzieć przed zakupem?

Reklama

iPhone 14 już dostępny w przedsprzedaży

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, ujrzeliśmy dwa modele „podstawowego” iPhone’a – 14 oraz 14 Plus. Ten drugi wyparł z oferty model z dopiskiem mini, zapewne ze względu na niewielką popularność pomniejszonego smartfona.

Podstawowa wersja oferuje ekran o przekątnej 6,1 cala, zaś wersja z „Plusem” w nazwie – 6,7 cala. Obydwa modele mają wyświetlacze wykonane w technologii OLED Super Retina XDR. Są one napędzane przez chip A15 Bionic z 6-rdzeniowym CPU i 5-rdzeniowym GPU. Jest to dokładnie ta sama jednostka, która trafiła do iPhone’a 13 Pro i 13 Pro Max.

Z tyłu smartfona znalazły się udoskonalone aparaty. Obiektyw główny z przysłoną f/1.5 współpracuje z matrycą 12 Mpix , podobnie jak szerokokątny z f/2.4. Z przodu smartfona znalazła się nowa kamera TrueDepth 12 Mpix (f/1.9) z funkcją autofokusa.

Modele iPhone 14 i 14 Plus są dostępne w następujących kolorach: niebieski, fioletowy, północ, księżycowa poświata oraz (PRODUCT)RED.

Ceny iPhone’a 14 w Polsce przedstawiają się następująco:

128 GB – 5199 złotych,

256 GB – 5899 złotych,

512 GB – 7199 złotych.

Za model 14 Plus przyjdzie nam zapłacić nieco więcej:

128 GB – 5899 złotych,

256 GB – 6599 złotych,

512 GB – 7899 złotych.

Nowe iPhone’y można już zamawiać w przedsprzedaży – rozpoczęła się ona dziś (09.09) o godzinie 14:00. Sprzedaż regularna tych modeli startuje 16 września 2022 roku.

Można już składać zamówienia na iPhone 14 Pro

Podczas ostatniej konferencji Apple światło dzienne ujrzały także nieco bardziej przełomowe iPhone’y 14 Pro i 14 Pro Max. Przypuszczam, że będą cieszyć się o wiele większą popularnością wśród klientów.

Podobnie jak podstawowe modele, są one dostępne w wersjach z 6,1- i 6,7-calowym wyświetlaczem, lecz różnią się wycięciem. Zostało ono zauważalnie pomniejszone, a producent wykorzystał je do stworzenia dynamicznej wyspy, na której w wybranych scenariuszach pojawiają się dodatkowe informacje. Ponadto, w smartfonach nareszcie zadebiutował długo wyczekiwany tryb Always-On display.

Kolejne różnice pojawiły się w procesorze oraz aparatach. Sercem smartfonów jest nowy chip Apple A16 wykonany w procesie technologicznym 4 nm. Ma on zaoferować topową wydajność podczas nawet najbardziej wymagających zadań. Dodatkowa moc z pewnością przyda się podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów z wykorzystaniem udoskonalonego aparatu. Matryca główna w iPhone 14 Pro i 14 Pro Max ma rozdzielczość 48 Mpix i łączy cztery sąsiadujące ze sobą piksele w jeden większy.

Apple dość mocno podkreślało przełomowość nowych modeli, które potrafią wezwać pomoc za pomocą łączności satelitarnej. Niestety, z tej funkcji na razie nie skorzystają osoby poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Dostępne kolory iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max to: głęboka purpura, złoty, srebrny i gwiezdna czerń.

Ceny poszczególnych wersji modelu iPhone 14 Pro są zauważalnie wyższe niż w przypadku zeszłorocznych modeli. Przedstawiają się one następująco:

128 GB – 6499 złotych,

256 GB – 7199 złotych,

512 GB – 8499 złotych,

1 TB – 9799 złotych.

Za większy model iPhone 14 Pro Max przyjdzie nam również słono zapłacić. Polskie ceny tego smartfona to:

128 GB – 7199 złotych,

256 GB – 7899 złotych,

512 GB – 9199 złotych.

1 TB – 10499 złotych.

Podobnie jak podstawowe modele, są one dostępne w przedsprzedaży od dziś, od godziny 14:00. Ich regularna sprzedaż wystartuje 16 września 2022.

AirPods Pro 2. generacji trafiły do przedsprzedaży

W tym roku odświeżenia doczekały się również słuchawki dokanałowe AirPods Pro. Dzięki nowemu chipowi Apple H2 z lepszym przetwornikiem oraz udoskonalonym wzmacniaczem, mają one zaoferować jeszcze lepszą jakość dźwięku.

Producent zapewnia, że nowe słuchawki to także poprawiony tryb redukcji dźwięków otoczenia. Według Apple, działa on nawet dwukrotnie wydajniej niż w poprzedniej generacji AirPods Pro. Dodatkowo, w zestawie znajdą się również gumeczki w rozmiarze XS, które mogą lepiej trzymać się w uszach niektórych użytkowników.

AirPods Pro 2. generacji przyniosły także dłuższy czas pracy na baterii, nowe gesty służące do regulacji głośności, łatwiejsze namierzanie etui ładującego, a także wsparcie dla ładowarki od Apple Watcha.

Udoskonalone słuchawki dokanałowe Apple trafiły właśnie do przedsprzedaży, podobnie jak nowe iPhone’y. W ich przypadku potrwa ona jednak nieco dłużej, bo aż do 23 września 2022 roku. Ich cena w Polsce to 1449 złotych.

Przypominamy również, że nowe zegarki Apple Watch Series 8 oraz Apple Watch Ultra także można już zamawiać w przedsprzedaży. Podstawowy model będzie dostępny w sklepach od 16 września, zaś wariant Ultra – od 23 września br.