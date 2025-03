Snapdragon 8 Elite Gen 2 zapowiada się coraz ciekawiej

Nie jest tajemnicą, że Qualcomm pracuje już nad następcą jednego z najmocniejszych układów dla smartfonów. Snapdragon 8 Elite Gen 2 ma przynieść jeszcze więcej wydajności, lepsze wsparcie dla AI i nowe technologie bezpieczeństwa.

Co przyniesie Snapdragon 8 Elite Gen 2?

Pierwsze informacje o Snapdragonie 8 Elite Gen 2 pojawiły się jeszcze pod koniec 2024 roku. Po zapoznaniu się z nimi można było wnioskować, że nowy SoC nie przyniesie rewolucji, ale raczej solidną ewolucję. Według ówczesnych doniesień układ ma zapewnić około 20% wzrost wydajności względem obecnej generacji. To oznacza, że nawet słabiej zoptymalizowane urządzenia będą w stanie przekroczyć granicę 3 mln punktów w AnTuTu (i tym samym znaleźć się w rankingu najbardziej wydajnych smartfonów), która dziś zarezerwowana jest dla najlepiej dopracowanych flagowców.

Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że Qualcomm nie zamierza jeszcze przeskakiwać na litografię 2 nm. Snapdragon 8 Elite Gen 2 nadal ma być produkowany w procesie 3 nm, ale bardziej zaawansowanym N3P od TSMC, który zastąpi dotychczasowy N3E. Zmiana procesu technologicznego oznacza mniejsze rozmiary tranzystorów, lepszą efektywność energetyczną i większą wydajność.

Nowa architektura, więcej AI i większy nacisk na bezpieczeństwo

Najnowsze doniesienia ujawnione przez Digital Chat Station potwierdzają, że Snapdragon 8 Elite Gen 2 będzie bazował na nowej generacji rdzeni Oryon – z układem 2 rdzeni głównych i 6 wydajnościowych. To zbliżony układ do obecnego Snapdragona 8 Elite, który znalazł zastosowanie m.in. w takich modelach, jak Asus ROG Phone 9 Pro, Realme GT 7 Pro czy Samsung Galaxy S25+ (chociaż tu mamy do czynienia ze specjalną wersją for Galaxy) ale tym razem ma być wspierany przez architekturę ArmV9, która wprowadza szereg zmian pod kątem bezpieczeństwa i obliczeń AI.

Ważną nowością ma być obsługa rozszerzeń SME1 i SVE2, które pozwalają na jeszcze sprawniejsze operacje związane z uczeniem maszynowym, analizą obrazu i rozpoznawaniem wzorców. To krok, który pozwala Qualcommowi dostosować się do coraz bardziej złożonych zadań stawianych przez nowoczesne smartfony.

Nie bez znaczenia są też zmiany w zakresie bezpieczeństwa. Architektura ArmV9 zapewnia obowiązkową obsługę rozszerzeń MTE (Memory Tagging Extensions). To technologia znana m.in. ze smartfonów z serii Google Pixel 8, która pomaga chronić urządzenia przed exploitami wykorzystującymi luki w zarządzaniu pamięcią. Dla użytkownika końcowego oznacza to wyższy poziom ochrony danych.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 otrzyma też nowy układ graficzny Adreno 840, który ma przynieść lepsze osiągi w grach mobilnych oraz niższe zużycie energii podczas pracy z grafiką 3D i wideo. Na razie nie znamy częstotliwości taktowania, ale poprzednik pracował z zegarem 4,32 GHz. Można się spodziewać podobnych, a może nawet wyższych wartości.