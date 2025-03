Honor szykuje nowego budżetowca. Spora bateria to nie wszystko

Honor Play 60 nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, ale do sieci wyciekły niemal wszystkie kluczowe informacje na jego temat. Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to całkiem solidny smartfon z ogromną baterią i najnowszym Androidem.

Spory ekran, najnowszy Android i potężna bateria. Taki jest nowy Honor

Honor Play 60 to propozycja z segmentu budżetowego, ale producent nie zamierza rezygnować z kilku mocnych punktów specyfikacji. Smartfon ma być wyposażony w ekran LCD o przekątnej 6,61 cala i rozdzielczości HD+ (1604 x 720 pikseli). To standardowy wyświetlacz, bez zbędnych fajerwerków, ale powinien zapewnić wystarczającą jakość obrazu na co dzień.

Urządzenie ma pracować pod kontrolą MediaTeka Dimensity 6300, czyli układu stworzonego z myślą o tanich smartfonach z obsługą 5G. Chip ten będzie wspierany przez maksymalnie 12 GB RAM-u i do 256 GB pamięci wewnętrznej, co w tej klasie cenowej prezentuje się naprawdę przyzwoicie

Play 60 ma też mocną kartę przetargową w postaci akumulatora o pojemności 6000 mAh, który (przynajmniej w teorii) powinien zapewnić długi czas użytkowania bez konieczności ładowania. Urządzenie ma wspierać ładowanie o mocy zaledwie 15 W.

Na pleckach znajdziemy pojedynczy aparat główny oparty na sensorze 13 Mpix, a z przodu kamerkę do selfie 5 Mpix. Całość ma ważyć 197 g i mierzyć 8,39 mm grubości. Nie zabraknie też czytnika linii papilarnych na bocznej krawędzi i systemu Android 15 z nakładką MagicOS 9.0, co uczyni ten model jednym z pierwszych budżetowców, które otrzymają najnowszy system Google już na starcie.

Honor Play 60 (źródło: gizmochina)

Honor stworzy też… budżetową wersję budżetowca?

Honor Play 60 nie pojawił się jeszcze w oficjalnej ofercie marki, ale jego premiera może być tylko kwestią dni. Urządzenie zostało już bowiem szczegółowo opisane w bazie danych chińskiego operatora China Telecom, co sugeruje, że debiut rynkowy w Chinach nastąpi bardzo szybko.

W doniesieniach pojawiła się też wzmianka o wersji Play 60m, co byłoby zgodne z wcześniejszą polityką firmy. Podobne warianty (Play 50 i Play 50m) zostały wprowadzone w 2024 roku. Na razie nie wiadomo, czym wersja „m” miałaby się różnić.

Honor Play 60 ma być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Xiaoshan Green (zielonym), Moyan Black (czarnym) oraz Yulong Snow (srebrnym). Smartfon zapowiada się na klasycznego „woła roboczego” – bez szału, ale ze sporym ekranem, dużą baterią i wystarczającą wydajnością, by obsłużyć codzienne zadania.

Najtańszy wariant ma oferować 6 GB RAM i 128 GB pamięci i kosztować 1699 juanów (~900 złotych). Znamy też nieoficjalnie ceny pozostałych wariantów pamięciowych – 2199 juanów (~1168 złotych) za 8 GB + 256 GB i 2599 juanów (~1400 złotych) za najwyższy wariant z 12 GB RAM.