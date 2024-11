Oto nowy król wydajności w AnTuTu. Który smartfon jest numerem jeden?

Najnowszy smartfon gamingowy marki nubia, czyli Redmagic 10 Pro+, ustanowił nowy rekord wydajności, osiągając niesamowity wynik w benchmarku AnTuTu. Wyposażony w najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite, zaawansowane chłodzenie i bogate podzespoły smartfon ma się czym pochwalić.

Mocna specyfikacja Redmagic 10 Pro+ to podstawa

Redmagic 10 Pro+ to flagowy model, który został przez producenta wyposażony w naprawdę solidne podzespoły. Smartfon oferuje 6,85-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli, jasności do 2000 nitów oraz odświeżaniu obrazu 144 Hz. Procesor Snapdragon 8 Elite w wersji Extreme Edition, który został wykonany w procesie technologicznym 3 nm (TSMC N3E), wspiera osiem rdzeni Oryon oraz GPU Adreno 830.

Smartfon dostępny jest w wersjach z 16 GB lub 24 GB RAM LPDDR5X oraz pamięcią UFS 4.1, oferującą od 512 GB do 1 TB przestrzeni na dane. Co więcej, bateria o pojemności 7050 mAh obsługuje szybkie ładowanie z mocą aż 120 W, co pozwala na naładowanie urządzenia w mniej niż godzinę.

Chłodzenie w Redmagic 10 Pro+ to kolejny element wyróżniający ten model. Zastosowano tutaj technologię chłodzenia cieczą z dodatkiem grafenu, miedzianą folię oraz wentylator obracający się z prędkością 23000 obr./min, co zapewnia stabilność i wydajność nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

REDMAGIC 10 Pro+ AnTuTu score 💀 pic.twitter.com/t77ISBSCvd — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 14, 2024

Rekordowy wynik AnTuTu. Co na to konkurencja?

Redmagic 10 Pro+ osiągnął imponujący wynik 3102960 punktów w benchmarku AnTuTu 10, co plasuje go na szczycie rankingu wydajności. To rezultat, który jednocześnie dystansuje konkurencję, w tym inne modele z tym samym procesorem, takie jak OnePlus 13 (2926644 punkty), który do tej pory królował w tym zastawieniu, czy Iqoo 13 (2906489 punktów).

Dla porównania, smartfony wyposażone w konkurencyjny procesor MediaTek Dimensity 9400, takie jak Vivo X200 Pro czy Oppo Find X8 Pro, osiągają wyniki w granicach 2,8 miliona punktów, co – choć imponujące – pozostaje nieco w tyle za najnowszym Snapdragonem.

Co ciekawe, podobne wyniki odnotowały modele bazujące na tym samym chipsecie co Redmagic 10 Pro+, np. Xiaomi 15 (2546330 punktów).