Teraz rolki na Instagramie obejrzysz szybciej

Meta coraz odważniej modyfikuje Instagrama, by jeszcze skuteczniej rywalizować z TikTokiem. W najnowszej aktualizacji aplikacji pojawiły się dobrze znane użytkownikom konkurencyjnej platformy funkcje. Jakie?

Reelsy w przyspieszonym tempie i z przewijaniem

Instagram oficjalnie wdrożył możliwość przyspieszenia odtwarzania filmów w sekcji Reels. Teraz użytkownicy mogą oglądać je z prędkością 2x. Wystarczy przytrzymać palcem prawą lub lewą krawędź ekranu, aby przyspieszyć odtwarzanie. Po puszczeniu palca materiał wraca do normalnego tempa. Nowość była wcześniej testowana przez wybraną grupę użytkowników, ale teraz jak potwierdził rzecznik Instagrama funkcja trafia do wszystkich.

Taki ruch serwisu to też naturalna kolej rzeczy po wydłużeniu do 3 minut rolek na Instagramie. A warto dodać, że Meta rozważa wprowadzenie limitu do 10 minut. Użytkownicy coraz częściej czują potrzebę skracania czasu oglądania i chcą szybko przechodzić do najciekawszych momentów – stąd możliwość przyspieszania oglądanych treści.

Drugą nowością jest możliwość „przeskakiwania” do konkretnych momentów w Rolkach, czyli funkcja, która w TikToku obecna jest od dłuższego czasu. Instagram do tej pory nie pozwalał w żaden sposób przeskakiwać do wybranych fragmentów filmów, co bywało frustrujące, szczególnie przy dłuższych materiałach. Teraz ma się to zmienić, chociaż pełne wdrożenie tej funkcji może zająć kilka tygodni.

źródło: Techcrunch via Instagram

Instagram przyspiesza jak TikTok. Co to oznacza dla twórców?

Zmiany w aplikacji to ukłon w stronę odbiorców, ale mogą nie spodobać się wszystkim twórcom. Krótkie wideo to dziś jedno z najważniejszych narzędzi promocji i komunikacji w internecie (także dla firm), a szybkie przewijanie i oglądanie w trybie 2x może sprawić, że część treści przestanie być angażująca.

Nie brakuje też głosów, że takie rozwiązania tylko pogłębiają problem z malejącą zdolnością koncentracji. Skoro nawet krótkie filmy wymagają dodatkowego „przyspieszenia”, trudno mówić o głębokim zaangażowaniu w treści. Instagram broni się, tłumacząc, że dostosowuje się do oczekiwań użytkowników, a wiele osób od dawna domagało się takich funkcji.

Warto też wspomnieć, że Meta pracuje równolegle nad zupełnie nową aplikacją do edycji wideo – Edits, która ma być konkurencją dla TikTokowego CapCuta. Pierwotnie aplikacja miała zadebiutować jeszcze w marcu, ale jej premiera została przełożona.