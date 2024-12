Czego możemy się spodziewać po Snapdragonie 8 Elite Gen 2?

Internet przyzwyczaja ludzi do tego, że informacje o kolejnej generacji sprzętu często pojawiają się zaraz po debiucie technologicznej nowinki. Nie inaczej jest w przypadku nowych układów mobilnych Snapdragon 8 Elite.

Snapdragon 8 Elite w praktyce

Jeżeli zastanawiacie się, jak sprawuje się nowy układ mobilny Qualcomma w smartfonach, na łamach Tabletowo możecie już przeczytać dwie recenzje – Asus ROG Phone 9 Pro mojego autorstwa i Realme GT 7 Pro, który trafił na kilka tygodni w ręce Kasi.

W obu przypadkach widać, że mamy do czynienia z tytanami wydajności. Wyniki pokroju ponad 3000 punktów w Geekbench 6 na jednym rdzeniu czy przekroczenie bariery 6 tysięcy punktów w 3D Mark Wild Life Extreme mówią samo za siebie. W takich chwilach część osób może się zastanawiać – „co zaoferuje następca?”. Okazuje się, że wypływają już pierwsze strzępki informacji.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 – ewolucja bez rewolucji?

Źródłem informacji jest jeden z najpopularniejszych informatorów z chińskiej platformy społecznościowej Weibo – Digital Chat Station. Według jednego z jego ostatnich wpisów po kolejnym nowym flagowym układzie mobilnym możemy spodziewać się wzrostu osiągów o około 20%. Oznacza to, że o ile tegoroczne urządzenia mogą w niektórych scenariuszach osiągnąć ponad 3 mln punktów w AnTuTu, to w przyszłym roku może to być bariera, którą z łatwością przeskoczą nawet nieco gorzej zoptymalizowane smartfony.

DCS twierdzi, że pomimo prac nad chipsetami w litografii 2 nm, Snapdragon 8 Elite Gen 2 pozostanie przy architekturze 3 nm. Na marginesie warto wspomnieć, że produkcja SoC w litografii 2nm powinna ruszyć w drugiej połowie 2025 roku. Najprawdopodobniej proces N3E zostanie zastąpiony przez N3P. W grę wchodziły jeszcze dostawy układów mobilnych przez Samsunga w technologii SF2 – wszystko jednak wskazuje na to, że na początku Qualcomm zaufa wyłącznie fabrykom TSMC.

Jeżeli zatem zmieniacie urządzenia wtedy, kiedy producent wprowadza duże zmiany w litografii, możecie śmiało kupować ROG Phone 9 Pro, Realme GT 7 Pro czy czekać na polską premierę Xiaomi 15 i OnePlus 13 – ich następcy raczej nie otrzymają SoC w architekturze 2 nm.