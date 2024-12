Duża zmiana w Mapach Google. To efekt współpracy z Waze

Mapy Google, czyli jedna z najczęściej używanych aplikacji do nawigacji na świecie, wprowadza nową funkcję dzięki współpracy z Waze. Integracja raportów drogowych między tymi dwoma platformami ma na celu zwiększenie precyzji informacji o warunkach na drodze, a także ułatwienie kierowcom pokonywania tras. Jakie zmiany czekają użytkowników?

Raporty z Waze w Mapach Google. Jak to działa?

Mapy Google zaczęły uwzględniać i wyświetlać swoim użytkownikom raporty od osób korzystających z Waze, co oznacza, że kierowcy korzystający z Map Google będą mogli widzieć informacje o zdarzeniach drogowych, takich jak kontrole prędkości czy wypadki, zgłaszane przez społeczność Waze. Informacje te będą wyraźnie oznaczone jako pochodzące z Waze, co pozwoli użytkownikom rozpoznać źródło takiego raportu.

Funkcja ta została wdrożona w ramach zaktualizowanego interfejsu raportowania, który Google Maps wprowadziło w lipcu tego roku, a pełne wdrożenie nastąpiło we wrześniu. Użytkownicy widzą raporty w formie wyskakującego panelu, na przykład z informacją „Policja przed Tobą”. Każdy może potwierdzić czy informacja jest aktualna, wybierając opcję „Tak” lub „Nie”. Panel ten automatycznie znika po kilku sekundach, co minimalizuje rozpraszanie kierowcy. Działa to więc bardzo podobnie jak w naszym rodzimym Yanosiku.

Integracja to efekt współpracy obu platform. Mapy Google, które mają ponad 2 miliardy aktywnych użytkowników miesięcznie, łączą swoje siły z Waze, znanym z precyzyjnych informacji o warunkach na drodze dostarczanych przez 151 milionów użytkowników. Zmiana zaczyna powoli trafiać do użytkowników. Jeden z nich pochwalił się tym faktem w serwisie Reddit.

źródło: Reddit @Truckin_18

Google ciągle coś zmienia

Wprowadzenie raportów z Waze to kolejny krok w rozwoju Map Google. Niedawno aplikacja umożliwiła zgłaszanie miejsc, w których znajduje się policja, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez użytkowników. Ta funkcja pozwala kierowcom zdjąć nogę z gazu unikając niepotrzebnych mandatów. Wcześniej co prawda opcja ta nazywała się „kontrola prędkości”, teraz jednak przeszła lekki rebreanding.

Integracja z Map Google z Waze to także próba połączenia dwóch różnych filozofii działania aplikacji. Waze opiera się na crowdsourcingu, gdzie to społeczność jest odpowiedzialna za zgłaszanie informacji o utrudnieniach na drodze, podczas gdy Mapy Google oferują bardziej ogólne podejście, uwzględniając nawigację, recenzje miejsc i zdjęcia.