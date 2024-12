Lenovo pracuje nad tańszą wersją swojej przenośnej konsoli

Najnowsze informacje pojawiające się w sieci sugerują, że Lenovo postanowiło kontynuować ekspansję na rynku przenośnych urządzeń gamingowych. Po sukcesie Legion Go firma przygotowuje budżetowy wariant swojej konsoli Legion Go S. Nowe urządzenie, choć będzie oferować nieco mniej wydajną specyfikację, ma być dostępne w bardziej przystępnej cenie. Co o nim wiemy?

Legion Go S – tańszy, ale wciąż wydajny

Legion Go S, którego szczegóły ujawnił serwis VideoCardz, ma być wyposażony w procesor AMD z rodziny „Rembrandt”, oparty na architekturze Zen 3+ i zintegrowanej grafice RDNA 2. Jest to mniej zaawansowana technologia w porównaniu z Ryzenem Z1 Extreme, który znajduje się w Legion Go i bazuje na nowszej architekturze Zen 4 oraz RDNA 3. Nowym urządzeniem Lenovo celuje jednak w graczy, którzy nie chcą wydawać fortuny na swojego handhelda.

Wybór starszej technologii nie musi być problemem, co pokazuje popularność Steam Decka. Ta konsola, oparta na jeszcze starszej architekturze Zen 2, wciąż jest jednym z liderów na rynku przenośnych urządzeń gamingowych. Kluczową różnicą w przypadku Legion Go S może być cena. Jak zauważają eksperci, jeśli Lenovo ustali ją na poziomie poniżej 400 dolarów (~1600 złotych), urządzenie ma szansę przyciągnąć szeroką grupę użytkowników.

Lenovo zamierza nie tylko konkurować z nowymi urządzeniami, które wejdą na rynek w 2025 roku, ale również z obecnymi modelami, które z czasem tanieją. Standardowy Legion Go, choć początkowo kosztował 700 dolarów, obecnie jest dostępny za około 473 dolary (w Polsce jego cena to teraz około 2900 złotych). Dlatego Lenovo musi obrać odpowiednią taktykę planując cenę Legion Go S, aby nie dopuścić do sytuacji, w której starsze, ale wydajniejsze modele, będą stanowiły bardziej atrakcyjną ofertę dla potencjalnych klientów.

Lenovo Legion Go S ma szansę zapełnić lukę na rynku, oferując sprzęt o solidnej wydajności w przystępnej cenie. Jeśli Lenovo zastosuje odpowiednią strategię cenową, Legion Go S może stać się konkurencją dla konsol takich jak Steam Deck czy Asus ROG Ally.

Przypomnienie możliwości Legion Go

Przypomnijmy, że Lenovo Legion Go, dostępny na polskim rynku za około 2900 złotych, oferuje swoim użytkownikom procesor AMD Ryzen Z1 Extreme, wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala i rozdzielczości QHD+ oraz odłączane kontrolery.

Urządzenie działa na systemie Windows 11, co daje użytkownikom pełną swobodę w wyborze gier, od platform Steam po Xbox Game Pass. Wbudowana bateria o pojemności 49,2 Whr oraz system chłodzenia aktywnego zapewniają stabilność pracy nawet przy wymagających tytułach.