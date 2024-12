Kto decyduje o projekcie iPhone’a 17 Pro? Okazuje się, że może to być Donald Trump

Możesz sobie obmyślać na swoim stanowisku nowy flagowy smartfon, aż tu nagle przychodzi szef działu i mówi, że przez kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych trzeba wprowadzić drobne poprawki. Brzmi jak absurd, ale taka właśnie sytuacja może spotkać iPhone’y z serii 17 i nie tylko.

Obramowanie urządzeń mobilnych, oprócz łączenia przodu z tyłem, ma również kilka innych zastosowań. To od projektu ramki zależy wytrzymałość urządzenia oraz jego waga. Obecnie stosuje się kilka materiałów do produkcji tego typu elementów. Aby nie zagłębiać się dokładnie w różnice, skupmy się wyłącznie na dwóch najważniejszych cechach każdego z nich:

Ci z Was, którzy interesują się rynkiem smartfonów wiedzą, że z tytanowych ramek korzysta m.in. Samsung Galaxy S24 Ultra oraz iPhone 16 Pro. Niewykluczone jednak, że ich następcy będą musieli zadowolić się innymi metalami.

Dlaczego najbardziej flagowe smartfony z Korei oraz USA miałyby wrócić do poprzednich rozwiązań? Okazuje się, że pośrednim winnym tego stanu rzeczy może być Donald Trump, który rozpocznie kadencję 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych 20 stycznia 2025 roku. Dokładniej chodzi o jego sugestię dotyczącą zaostrzenia wojny handlowej z Chinami za pomocą dodatkowych opłat nałożonych na chińskie przedsiębiorstwa i ich produkty.

Tak się właśnie składa, że Chińczycy dominują na rynku produkcji tytanu. Gdyby Trump dotrzymał słowa w sprawie dodatkowych opłat, podrożałby materiał, a co za tym idzie, produkt końcowy w postaci smartfonowych ramek. Jeden z informatorów funkcjonujący na Twitterze/X, Jukonlosreve, wskazał decyzję przyszłego prezydenta jako jeden z powodów porzucenia przez Apple tytanu w iPhonie 17 Pro i 17 Pro Max.

Plausible reasons why Apple might move away from titanium in the iPhone 17 series:



1. Trump’s election: Electronics companies like Apple and Samsung are likely to reduce their reliance on Chinese components. Titanium frames are predominantly manufactured by Chinese companies,…