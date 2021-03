MediaTek jest teraz największym dostawcą chipsetów do smartfonów

Rok 2020, z powodu panującej pandemii, był ciężkim okresem dla większości firm. Nie zalicza się do nich MediaTek, dla którego był to najlepszy czas od dawna. Tajwański producent chipsetów odnotował ogromny wzrost sprzedaży i stał się największym dostawcą układów mobilnych na świecie.

MediaTek rządził w 2020 roku

Zgodnie z danymi firmy Omdia, tajwański producent po raz pierwszy w swojej historii znalazł się na szczycie światowej listy dostawców chipsetów do smartfonów. Taka wiadomość nie powinna być zaskoczeniem, bowiem już w grudniu Counterpoint informował, że MediaTek wyprzedził Qualcomma. Pojawiły się nawet plotki mówiące o możliwym przejęciu amerykańskiej firmy przez Tajwańczyków.

Eksperci twierdzą, że nagły wzrost dostaw układów od MediTeka jest spowodowany zmianą kierunku producentów smartfonów, którzy coraz mocniej skupiają się na smartfonach nisko- i średniobudżetowych.

W 2020 roku MediaTek sprzedał 351,8 miliona chipsetów do smartfonów, co jest wzrostem o 113,8 miliona względem roku 2019. Tajwańczycy posiadają obecnie 27,2% udziału w globalnym rynku, podczas gdy w 2019 roku wynosił on zaledwie 17,2%.

MediaTek Dimensity 1200 (źródło: MediaTek)

Xiaomi i Samsung pomogły MediaTekowi

Nie byłoby wzrostu dostaw procesorów od MediaTeka, gdyby nie globalny rozwój i ogromny wzrost popularności smartfonów od Xiaomi, które bardzo chętnie korzysta z chipsetów tajwańskiego producenta. W 2020 roku Xiaomi było największym klientem MediaTeka i dostarczyło na rynek o 223% więcej smartfonów z jego chipami niż w 2019 roku.

Drugim producentem, który chętnie sięgał po procesory MediaTeka w 2020 roku było Oppo, które wyprodukowało 55,3 miliona urządzeń z tajwańskimi układami, notując wzrost o 9 milionów sztuk względem poprzedniego okresu.

Ogromny wzrost popytu (aż o 250% względem 2019 roku) na smartfony działające na chipach MediaTeka zaobserwował też Samsung, który w smartfonach klasy średniej coraz chętniej stosował tajwańskie komponenty.

Oczekuje się, że w 2021 roku MediaTek przedłuży zeszłoroczny wiodący trend w dostawach chipsetów do smartfonów. Z jednej strony, wzrośnie popyt na outsourcing chipsetów ze strony Honor i Huawei, ponieważ chipsety Kirin zniknęły z rynku. Z drugiej strony, przyszły wzrost na rynku smartfonów jest na fali wznoszącej, więcej smartfonów z niższej półki potrzebuje tanich chipów, a MediaTek spełnia te wymagania. Zaker Li, starszy analityk komponentów i urządzeń bezprzewodowych w firmie Omdia

Zapowiada się więc, że po świetnym 2020 roku, może przyjść jeszcze lepszy dla MediaTeka rok 2021, bowiem do klientów firmy mogą dołączyć tacy giganci jak Honor i Huawei, a tajwański producent procesorów może dzięki nim notować kolejne zwiększenia dostaw.