Twoja paczka została zatrzymana z tytułu niedopłaty? Możesz za to zapłacić wszystkimi swoimi pieniędzmi

Dostałeś SMS, że „twoja paczka została zatrzymana z tytułu niedopłaty”? Zachowaj spokój i natychmiast ją skasuj. To oszustwo, przez które możesz stracić wszystkie swoje pieniądze i oszczędności całego życia.

Zachowaj ostrożność w trakcie robienia zakupów online

Robienie zakupów przez internet jest nie tylko wygodne, ale też często bardziej opłacalne, na przykład dzięki takim abonamentom, jak Allegro Smart! czy Amazon Prime. Tak się składa, że oba wciąż są dostępne w promocyjnych cenach, więc warto je wykupić, ponieważ zwyczajnie opłaca się to zrobić.

fot. Pixabay

Kupowanie przez internet niesie jednak ze sobą również wiele niebezpieczeństw – patrząc z perspektywy, w „najlepszym” przypadku można otrzymać wadliwy produkt lub nie otrzymać go wcale, natomiast w najgorszym stracić więcej pieniędzy niż planowało się wydać.

Warto pamiętać o tym, aby płacić zaufanymi metodami płatności i nie podawać danych z karty płatniczej czy kodów BLIK w podejrzanych formularzach, a także sprawdzać opinie o każdym sklepie internetowym przed złożeniem zamówienia w nim.

Powstają bowiem one jak grzyby po deszczu – wystarczy poczytać komentarze w internecie, aby szybko przekonać się, że czasami lepiej zrezygnować z zakupów w danym sklepie internetowym. Trzeba być czujnym zawsze i wszędzie – zagrożenie czyha bowiem na każdym kroku, a przestępcy nie ustają w wysiłkach, by okraść niewinne osoby.

Twoja paczka została zatrzymana z tytułu niedopłaty? Nie daj się nabrać!

Przedświąteczna gorączka zakupów to czas, w którym szczególnie trzeba uważać na oszustów. Wykorzystują bowiem oni nieuwagę lub roztargnienie kupujących, którzy często – z braku czasu – tracą czujność i wpadają w zastawione przez nich sidła.

Po raz kolejny na masową skalę wysyłane są SMS-y, w których można przeczytać, że „Twoja paczka została zatrzymana z tytułu niedopłaty” wraz z linkiem, pod którym można uregulować należność.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Trzeba jednak powiedzieć to wyraźnie: TO OSZUSTWO, nie dajcie się na to nabrać. Po kliknięciu w link zostaniecie przeniesieni na podstawioną przez oszustów stronę – jeśli zalogujecie się na niej na swoje konto bankowe, to tym samym umożliwicie złodziejom okradzenie Was ze wszystkich zgromadzonych na nim pieniędzy.

Pamiętajcie, że jeśli zapłaciliście z góry za produkt i przesyłkę, to nie ma możliwości, żebyście musieli dopłacić cokolwiek. Jeżeli natomiast wybraliście przesyłkę za pobraniem, to należność regulujecie u kuriera lub w automacie paczkowym, w zależności od wybranej metody dostawy.

SMS-y, w których napisano, że ” Twoja paczka została zatrzymana z tytułu niedopłaty”, są wysyłane nieustannie na losowe numery. Warto pamiętać o tym, że to próba oszustwa, przed którym ostrzega również m.in. policja.