World of Tanks – wsiądź do czołgu z Arnoldem Schwarzeneggerem!

Świąteczne operacje w grze World of Tanks wprowadzą do gry wyjątkowego gościa. Dzięki specjalnym misjom w grze będzie można zdobyć bohatera kinowego ekranu, Arnolda Schwarzeneggera, który usiądzie za sterami naszego czołgu.

Arnold Schwarzenegger do zdobycia w World of Tanks

Wargaming, twórca gry World of Tanks, zapowiedział nadchodzące wydarzenie w grze. Tegoroczne operacje świąteczne rozpoczną się już w najbliższy czwartek, 9 grudnia 2021 roku, i potrwają aż do 10 stycznia 2022 roku. W trakcie eventu będzie można odebrać nowy amerykański czołg premium T3 Convertible poziomu III.

Po odebraniu pierwszego bonusu gracze otrzymają pierwszą z dziennych misji. Tych przez okres trwania wydarzenia ma być łącznie 32, lecz najciekawsza nagroda znajduje się już na poziomie 27. Jest to Arnold Schwarzenegger – nowy dowódca do gry. Wśród nagród za misje jest również specjalny styl 2D na czołgi z wizerunkiem aktora.

Kwestie głosowe Schwarzeneggera były nagrywane przez samego aktora, co ma odzwierciedlić jego najbardziej kultowe cytaty. Postać została wyposażona w trzy umiejętności – są to: szósty zmysł, naprawy oraz braterstwo broni.

Arnold Schwarzenegger to już kolejny ze znanych aktorów, pojawiający się w WoT. W ramach zeszłorocznych Operacji Świątecznych do gry zawitała postać Chucka Norrisa, którego można było, podobnie do Schwarzeneggera, odblokować za pomocą systemu specjalnych misji.

Misje Operacji świątecznych 2022

Za każdą z misji gracze będą otrzymywać małe pudełka oraz znaczki świąteczne. Te ostatnie można wykorzystać do wysyłania znajomym paczek z bonusowymi, małymi pudełkami.

Wysyłając odpowiednią liczbę prezentów dziennie, można zdobyć żetony przyjaźni, dzięki którym możliwe będzie odblokowanie specjalnych przedmiotów kosmetycznych do gry.

W otwieranych pudełkach również będą pojawiać się inne bonusy, takie jak kredyty, materiały eksploatacyjne, dyrektywy czy dekoracje. Każde otwarte małe pudełko gwarantuje od 200 do 750 skorupek. Można przerobić je na dekoracje za pomocą Wielkiego Zderzacza Skorupek.

Całość dopełnia nowy, świąteczny garaż oraz wyjątkowa ścieżka dźwiękowa Operacji świątecznych 2022, które będą towarzyszyć graczom aż do końca eventu. Muzyka stworzona na potrzeby wydarzenia zostanie również wkrótce udostępniona na platformach streamingowych w postaci specjalnego albumu.

Wyczerpujący przewodnik po wydarzeniu Operacji Świątecznych 2022 znajdziecie na stronie internetowej World of Tanks.