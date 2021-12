Citi Handlowy udostępnił BLIKA

Zadziwiająco ślimacze tempo. BLIK jest już dostępny dla ponad 95% użytkowników aplikacji mobilnych krajowych instytucji płatniczych. Teraz to tego – można odnieść wrażenie – elitarnego grona dołączają klienci Citi Handlowego.

Reklama

Citi Handlowy udostępnił swoim klientom BLIKA

BLIK został uruchomiony w lutym 2015 roku przez sześć banków – „założycieli”, które powołały do życia spółkę Polski Standard Płatności. Od tamtej pory ten nowatorski i innowacyjny, a na dodatek wciąż rozwijający się system płatności wdrożyło u siebie wiele innych instytucji. Dopiero teraz, po prawie siedmiu (!) latach, zrobił to Citi Handlowy.

Aż trudno uwierzyć, że zajęło mu to aż tyle czasu. Tym bardziej, że BLIK bije rekordy popularności nie od wczoraj czy nawet zeszłego roku. Klienci z pewnością więc czekali z niecierpliwością, aż ich bank w końcu da im dostęp do szerokiego wachlarza funkcje, jakie oferuje rozwiązanie Polskiego Systemu Płatności.

Reklama

To dla nas ważny moment – BLIK jest obecnie dostępny powszechnie, dla wszystkich użytkowników bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Cieszymy się, ze od teraz z najlepszego mobilnego systemu płatności mogą korzystać klienci Citi Handlowego. Adam Kokoszkiewicz, dyrektor departamentu sprzedaży w Polskim Standardzie Płatności

Co ważne i nieczęsto spotykane, klienci Citi Handlowego od razu dostają do dyspozycji (niemal) pełną funkcjonalność BLIKA. Oznacza to, że mogą za jego pomocą płacić w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz wpłacać gotówkę w ponad 20 tys. bankomatów w całej Polsce, a także przelewać pieniądze na numer telefonu.

Bank nie wspomina natomiast nic o BLIKU zbliżeniowym. To jednak można zrozumieć, ponieważ aktualnie jest on dostępny tylko dla klientów sześciu banków – nie wszystkie, które udostępniają BLIKA swoim klientom, zapewniło im także dostęp do płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem tego systemu.

W udostępnionej przez bank informacji nie ma też mowy o opłatach, jednak warto zerknąć do cenników dla swoich produktów, ponieważ nie we wszystkich instytucjach korzystanie z BLIKA jest darmowe.