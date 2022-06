Dostałeś SMS od PGE, że odłączą Ci prąd? Uważaj, to może być oszustwo!

Oszuści ani na chwilę nie odpuszczają. Ponownie rozsyłają do mieszkańców Polski wiadomości tekstowe o zaplanowanym odłączeniu energii elektrycznej wraz z linkiem do uregulowania rzekomej zaległości. POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY W NIEGO KLIKAĆ – najlepiej od razu skasować taki „SMS od PGE” i o nim zapomnieć.

To już kolejna z wielu podobnych akcji, które mają na celu nakłonić ofiary do podania oszustom danych do logowania do bankowości internetowej i (nieświadomie) przyznania im dostępu do wszystkich pieniędzy na koncie lub podania danych karty płatniczej. Niestety, mimo wielu apeli i kampanii informacyjnych na ten temat, podobny schemat oszustwa jest bardzo skuteczny, dlatego po raz kolejny uczulamy, aby nie dać się nabrać.

Ten SMS od PGE to oszustwo

CyberRescue donosi, że w ostatnich dniach zaobserwowało wzmożoną kampanię oszukańczych wiadomości od (rzekomo) Polskiej Grupy Energetycznej. Podobnie jak w maju 2022 roku, ma ona treść PGE: Na dzien xx.xx zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie naleznosci – i dalej znajduje się link, w który oszuści chcą, aby ofiara kliknęła (NIE NALEŻY TEGO ROBIĆ).

Akurat na zrzucie ekranu z oszukańczą wiadomością, udostępnionym nam przez CyberRescue, znajduje się data 28 czerwca, ale widzieliśmy też SMS-y z dniem 29 czerwca. Mimo że termin może być inny, to zawsze jest on blisko daty wysłania przez oszustów fałszywego ponaglenia – ma to sprawić, że ofiara natychmiast podejmie działanie, mając „nóż na gardle”.

źródło: CyberRescue

SMS o treści „PGE: Na dzien XX.XX zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej” zawiera groźny link – NIE KLIKAJ W NIEGO!

W każdej wysłanej przez oszustów wiadomości znajduje się link, za pośrednictwem ofiara rzekomo będzie mogła uregulować zaległość i powstrzymać procedurę odłączenia energii elektrycznej. I chociaż wygląda on podejrzanie, i po spojrzeniu na niego powinna zapalić się czerwona lampka ostrzegawcza, to niestety wiele osób w niego klika.

Akurat w przypadku linku z SMS-a od CyberRescue (po kliknięciu w niego) pojawia się informacja, że skraczacz linków, z którego skorzystali oszuści, tj. t2m, wykrył zagrożenie i zablokował możliwość przejścia dalej. Nie zawsze tak się jednak dzieje. Czasami przeglądarki informują o potencjalnym zagrożeniu, ale nie zawsze. Tak było w maju, gdy za pośrednictwem Google Chrome bez przeszkód udało nam się przejść na spreparowaną przez oszustów ścieżkę (Opera natomiast wyświetliła monit o zagrożeniu).

Trzeba przyznać, że przynajmniej wówczas oszuści się postarali, ponieważ spreparowane strony, udające witryny PGE i banków, wyglądały wiarygodnie, choć wprawne oko i tak wychwyciłoby błędy na nich (na przykład adres siedziby w języku angielskim). Niestety, większość osób robi wszystko szybko, żeby mieć z głowy i oszuści to skrzętnie wykorzystują.

CyberRescue podaje, że oszustwo na „SMS od PGE” pojawiło się po raz pierwszy w 2016 roku, czyli sześć lat temu. Musi być ono bardzo skuteczne, skoro oszuści przez tyle lat korzystają z tej metody. Ponadto niekoniecznie musi to oznaczać, że Wasz numer telefonu gdzieś wyciekł – oszuści wysyłają swoje wiadomości także na losowe numery (i nie tylko do klientów PGE).

Jeżeli ktoś dał się złapać w sidła oszustów, powinien jak najszybciej zadzwonić do banku i powiadomić o tym zdarzeniu, a także zgłosić to na policję, jeżeli jest już za późno i pieniądze zostały skradzione z konta/kont. Najlepiej jednak po prostu być czujnym i w przypadku otrzymania SMS-a o zaległości czy oczekującej paczce (bo to też popularna metoda, ciągle stosowana przez oszustów) bezpośrednio na infolinię firmy, od której rzekomo pochodzi wiadomość – wtedy od razu otrzymasz potwierdzenie, że stałeś/łaś się celem oszustów.