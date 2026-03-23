Kolejny powód, żeby kupić smartwatch Huawei. Inne tego nie mają

Na smartwatchach Huawei debiutuje nowa funkcja płatnicza. Skorzystać mają z niej zarówno kupujący, jak i sprzedawcy. To rozwiązanie może ułatwić życie.

Nowy rodzaj płatności debiutuje na smartwatchach Huawei

Na początku lutego 2026 roku smartwatche Huawei zostały pozbawione płatności zbliżeniowych, a użytkownicy nie mogli już dłużej korzystać z Quicko. Po dwóch tygodniach informowaliśmy, że na zegarkach Huawei zadebiutuje kolejna, wygodniejsza usługa płatnicza Curve Pay. Teraz okazuje się, że chiński gigant wraz z fintechem Yowpay opracował kolejną aplikację do płatności, choć o zgoła innej zasadzie działania.

Nowe rozwiązanie oparto na przelewach typu A2A (ang. account to account) oraz dynamicznych kodach QR wyświetlanych na tarczach zegarka. W praktyce zasada działania ma pozwolić sprzedawcy na wyświetlenie dynamicznego kodu QR na wyświetlaczu smartwatcha, który skanowany jest smartfonem kupującego. W efekcie klient po zeskanowaniu kodu może w prosty i szybki sposób zlecić i zatwierdzić przelew. Jak wspomina portal Cashless, Yowpay specjalizuje się w oferowaniu przelewów typu SEPA Instant, czyli rodzaju przelewu natychmiastowego.

Jak twierdzi źródło, sprzedawcy i jednocześnie klienci Yowpay mogą wdrożyć tę nową metodę płatności do swoich sklepów internetowych oraz przyjmować płatności w sklepach stacjonarnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Firma uważa natomiast, iż dzięki nowemu rozwiązaniu możliwe jest ominięcie tradycyjnych systemów płatniczych oraz zredukowanie opłat wnoszonych za transakcję.

Aplikacja jest już dostępna w sklepie Huawei App Gallery. Według Cashless funkcja jest dostępna na smartwatchach z serii Ultimate i Watch GT.

Przyjmowanie płatności przez zegarek (źródło: Yowpay)

Coraz więcej smartwatchy Huawei z płatnościami Curve Pay

Warto przypomnieć, że na początku marca 2026 roku na polski rynek dotarł nowy smartwatch Huawei Watch GT Runner 2. Ponadto Curve Pay jest wreszcie dostępne na sporej liczbie smartwatchy Huawei. Początkowo oferowano go na Huawei Watch GT 6 Pro i Huawei GT 6, a także w najnowszym (wyżej wspomnianym) modelu Watch GT Runner 2. Kilka dni temu ogłoszono jednak rozszerzenie dostępności płatności Curve Pay na większą liczbę smartwatchy Huawei – na modele Huawei Watch Ultimate 2, Huawei Watch 5, Huawei Watch GT 5 Pro, Huawei Watch GT 5, Huawei Watch Fit 4 Pro oraz Huawei Watch Fit 4.