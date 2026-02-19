Smartwatche Huawei odzyskają płatności zbliżeniowe. I będą wygodniejsze!

Minęły dwa tygodnie, odkąd smartwatche Huawei zostały pozbawione funkcji płatności zbliżeniowych. Użytkownicy nie mogą już korzystać z Quicko, i to raczej się nie zmieni. Wygląda jednak na to, że pojawi się nowa opcja. I to zdecydowanie wygodniejsza.

Smartwatche Huawei bez płatności zbliżeniowych już od 2 tygodni

Na początku lutego 2026 roku smartwatche Huawei utraciły funkcję płatności zbliżeniowych. To pokłosie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na świadczenie usług płatniczych przez Quicko. To właśnie na tym systemie bazowały płatności na smartwatchach Huawei – nie była to najwygodniejsza opcja na świecie, ale ostatecznie działała.

Efekt jest taki, że od dwóch tygodni posiadacze wybranych smartwatchy chińskiego producenta nie mają możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych, pomimo że wcześniej ich urządzenia to oferowały. Mowa konkretnie o modelach:

Jasne było, że firma Huawei spróbuje to jakoś naprawić, ale szczegóły pozostawały nieznane. Aż do teraz.

Płatności zbliżeniowe powrócą na zegarki Huawei. Wraz z Curve Pay

Do tej pory nie było wiadomo, co dalej, ale wreszcie pojawiły się dobre wieści. Dochodzą słuchy, że firma Huawei już wkrótce zapowie, że nawiązała współpracę z fintechem Curve, czego efektem będzie wprowadzenie systemu płatności Curve Pay na smartwatchach chińskiego producenta.

Quicko wymagało przelewania środków na nowy portfel, co nie było poziomem wygody, do jakiego przyzwyczaiła nas konkurencja. Warto więc podkreślić, że Curve Pay umożliwia przypisanie do konta posiadanych kart płatniczych (prawie wszystkich wydawanych przez Mastercard i Visa), a także powiązanie z kontem PayPal. Do tego – w razie potrzeby – oferowane jest przewalutowanie bez ukrytych opłat.

źródło: Curve

Curve Pay oferuje również kilka dodatkowych korzyści, takich jak cashback dla klientów premium czy funkcja „cofnij”, pozwalająca zmienić źródło płatności nawet do 120 dni po dokonaniu transakcji.

Czekamy na dalsze informacje w tej sprawie, ale przyszłość dla użytkowników smartwatchy Huawei przedstawia się dobrze!