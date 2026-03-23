Nowy smartfon OnePlus zapowiada się wybornie. Premiera lada chwila

W sieci pojawiła się praktycznie kompletna specyfikacja smartfona OnePlus 15T. Wzbogaci on swoją obecnością świetną rodzinę, stanowiąc wybór dla osób, które oczekują bezkompromisowej wydajności, ale w nieco bardziej kompaktowym wydaniu.

Smartfon OnePlus 15T połączy topową specyfikację z niedużym ekranem

Rodzina Piętnastek – do której należą między innymi dwa przetestowane przez nas modele, a więc świetny, podstawowy OnePlus 15 oraz równie interesujący, ale plasujący się nieco niżej OnePlus 15R – niebawem się powiększy. Na stronie China Telecom (trochę za wcześnie) pojawiła się karta produktu OnePlus 15T, dzięki czemu znamy już najważniejsze szczegóły na temat najmłodszego z braci.

Smartfon OnePlus 15T łączyć ma w sobie niewielkie rozmiary z imponującymi możliwościami. Został wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, z którym współpracuje maksymalnie 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz nawet 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.1. W środku znajduje się również olbrzymi akumulator (o pojemności 7500 mAh), obsługujący szybkie ładowanie przewodowe z mocą 100 W i bezprzewodowe z mocą 50 W.

Tak będzie wyglądać OnePlus 15T (źródło: China Telecom)

Obraz wyświetlany będzie na płaskim panelu OLED o przekątnej 6,32 cala, rozdzielczości 2640×1216 pikseli i częstotliwości odświeżania sięgającej aż 165 Hz. Na froncie zainstalowano również kamerkę o rozdzielczości 16 Mpix, a z tyłu pracują dwa oczka – oba o rozdzielczości 50 Mpix. Główne wykorzystuje sensor Sony IMX906, a peryskopowy teleobiektyw z 3,5-krotnym zoomem optycznym bazuje na czujniku Samsung Isocell JN5 (to taki sam duet jak podstawowej Piętnastce, która dorzuca do niego jeszcze moduł ultraszerokokątny).

Smartfon OnePlus 15T ma metalową ramkę i obudowę wykonaną z włókna szklanego. Wymiary to 150,56×71,82×8,48 mm, waga wynosi 194 gramy, a całość cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68, IP69 i IP69K. Producent przygotował trzy kolory: Pure Cocoa, Healing White Chocolate i Relaxed Matcha.

A tak wygląda OnePlus 15 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Na ewentualne potwierdzenie tych rewelacji nie będziemy musieli długo czekać, bo chińska premiera smartfona OnePlus 15T planowana jest na 24 marca 2026 roku. Niewykluczone, że po pewnym czasie zadebiutuje również poza Państwem Środka (prawdopodobnie jako OnePlus 15s).

To jeszcze nie wszystko, co planuje OnePlus

Nieco później, bo w kwietniu w Chinach zadebiutować ma OnePlus Ace 6 Ultra. To już zdecydowanie większe urządzenie, bo wyposażone w wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala, który również zaoferuje odświeżanie 165 Hz. Poza tym w przeciekach odnajdujemy jedynie informację o tym, że jego sercem będzie chipset MediaTek Dimensity 9500. Ma oferować wysoką wydajność w przystępnej cenie, ale na razie nic nie wskazuje na to, by miał być dostępny na innych rynkach.

Poza tym producent przymierza się jeszcze do premiery tabletów OnePlus Pad 3 Pro oraz OnePlus Pad Mini. Mówi się, że ten pierwszy będzie flagowym tabletem Oppo Pad 5 Pro ze zmienioną obudową, a zatem urządzeniem wyposażonym w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, akumulator o pojemności 13000 mAh i 13,2-calowy wyświetlacz. Z kolei drugi ma być bliźniakiem modelu Oppo Pad Mini z 8,8-calowym ekranem i chipsetem Snapdragon 8 Gen 5.