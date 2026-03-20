Curve Pay na kolejnych zegarkach Huawei. Od dziś zapłacisz nimi zbliżeniowo

Kolejne smartwatche Huawei pozwalają już korzystać z płatności zbliżeniowych Curve Pay. To świetna wiadomość dla wielu użytkowników.

Smartwatche Huawei i problematyczna kwestia płatności zbliżeniowych

Wypada zacząć od tego, że na początku lutego 2026 roku smartwatche Huawei utraciły funkcję płatności zbliżeniowych. Chociaż trzeba przyznać, że wycofany wówczas system Quicko nie był idealny – użytkownik musiał przelewać środki na cyfrowy portfel, aby móc płacić. Nie było to więc rozwiązanie równie wygodne, jak Google Pay czy Apple Pay.

Owszem, Quicko miał wady, ale po prostu był i wielu użytkownikom zapewniał możliwość płacenia zegarkiem. Można więc uznać, że wycofanie tego rozwiązania okazało sporą stratą. Na szczęście, Huawei nie kazał długo czekać na następcę i – co zdecydowanie cieszy – nowy system okazał się lepszy.

Już 19 lutego dowiedzieliśmy się, że smartwatche Huawei odzyskają płatności zbliżeniowe, a następnie – 26 lutego – wybrane zegarki otrzymały wsparcie dla Curve Pay. Warto zaznaczyć, że nowy system jest znacznie wygodniejszy, bowiem nie wymaga wspomnianej konieczności przelewania środków. Użytkownik, podobnie jak w Google Pay czy Apple Pay, po prostu dodaje kartę płatniczą. Chociaż nadal trzeba podzielić się sporą dawką danych z operatorem systemu płatności – niektórych odstraszało to od Quicko i to bardziej niż konieczność przelewania pieniądzy.

Które zegarki Huawei obsługują płatności Curve Pay?

W pierwszej fazie nowy system płatności został udostępniony użytkownikom modeli z serii Huawei Watch GT 6 Pro i Huawei Watch GT 6, a także trafił do sportowego modelu Huawei Watch GT Runner 2.

Natomiast teraz producent poinformował o rozszerzeniu dostępności. Z Curve Pay mogą już korzystać właściciele modeli: Huawei Watch Ultimate 2, Huawei Watch 5, Huawei Watch GT 5 Pro, Huawei Watch GT 5, Huawei Watch Fit 4 Pro i Huawei Watch Fit 4.

Jak skonfigurować płatności Curve Pay na zegarku Huawei?

Cały proces wymaga wykonania kilku lub – jeśli nie mamy jeszcze konta w Curve Pay – kilkunastu kroków. Jednak nie jest skomplikowany. Użytkownik musi bowiem:

Pobrać aplikację Curve Pay z Huawei AppGalery, Google Play lub App Store, Zarejestrować się w Curve Pay, dodać swoje karty płatnicze do portfela Curve Pay i wybrać tę, którą chce używać do płatności zbliżeniowych, Jeśli jeszcze tego nie zrobił, to zaktualizować oprogramowanie zegarka do najnowszej wersji, Zainstalować i uruchomić aplikację Curve Pay na zegarku – dostępna jest w sklepie AppGalery w Huawei Zdrowie, Ustawić Curve Pay jako domyślny system płatności na zegarku – Ustawienia > Więcej połączeń > NFC > Domyślna aplikacja płatnicza > Curve Pay. Ustawić kod blokady dla płatności, Płatności Curve Pay powinny być już dostępne.

Z własnego doświadczenia mogę dodać, że trzeba nieco dłużej przytrzymać zegarek przy terminalu płatniczym, gdy płatność nie chce od razu załapać. Jeśli zabierzemy go zbyt szybko, to możemy zobaczyć komunikat o błędzie.