smartfon vivo v70 smartphone
Vivo V70 (źródło: Vivo)
Smartfony

Zachwycisz się tym smartfonem. A potem zapragniesz go kupić

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Zachwycisz się tym smartfonem. A potem zapragniesz go kupić

Na rynku zadebiutował właśnie smartfon Vivo V70 wraz z jeszcze lepiej wyposażonym bratem (prawie bliźniakiem) Vivo V70 Elite. Zdecydowanie możesz się nimi zachwycić. A potem zapragnąć kupić, ponieważ specyfikacja jest rewelacyjna.

Smartfon Vivo V70 i V70 Elite to bardzo mocne średniopółkowce. Specyfikacja jest rewelacyjna

Nowe średniaki są do siebie wręcz bliźniaczo podobne, ponieważ jedyną znaczącą różnicą jest procesor: smartfon Vivo V70 ma układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, a Vivo V70 Elite – SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Pierwszy z ww. występuje w konfiguracjach 8/256 GB i 12/256 GB, a drugi w 8/256 GB, 12/256 GB i 12/512 GB. Zawsze jest to jednak połączenie RAM LPDDR5X i pamięci flash typu UFS 4.1.

smartfon vivo v70 smartphone
smartfon vivo v70 smartphone
Vivo V70 (źródło: Vivo)

Oba modele wyposażono też w akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 90 W oraz wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,59 cala, rozdzielczości 2750×1260 pikseli (459 ppi) i jasności lokalnej do 5000 nitów z odświeżaniem obrazu do 120 Hz i ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych.

Ponadto smartfon Vivo V70 i V70 Elite oferują 50 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie, a kolejne dwa 50 Mpix aparaty są na tyle: główny (f/1.88) z OIS i teleobiektyw z OIS i 3x zoomem optycznym. Obok nich jest jeszcze 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

specyfikacja aparatów w smartfonach vivo v70 i vivo v70 elite
źródło: Vivo

Warto jeszcze wspomnieć, że oba urządzenia mają fabrycznie wgrany system Android 16 z nakładką OriginOS 6, oferują obsługę Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC, dual SIM i USB-C (USB 2.0) oraz cechują się odpornością na pył i wodę, zgodną z kryteriami klas IP68 i IP69.

Smartfon Vivo V70 będzie dostępny w Europie

Smartfon Vivo V70 i V70 Elite zostały dziś zaprezentowane w Indiach i w przypadku pierwszego z modeli producent informuje, że w Europie będzie miał zapewnione 5 aktualizacji Androida i poprawki zabezpieczeń przez 5 lat. Oznacza to, że na pewno trafi do sprzedaży na Starym Kontynencie.

smartfon vivo v70 elite smartphone
smartfon vivo v70 elite smartphone
smartfon vivo v70 elite smartphone
Vivo V70 Elite (źródło: Vivo)

Przy drugim z modeli taka informacja nie widnieje, co wskazuje, że nie będzie dostępny w Europie. Smartfon Vivo V70 kosztuje w Indiach:

  • 45999 rupii (równowartość około 1805 złotych) za wersję 8/256 GB
  • oraz 49999 rupii (~1965 złotych) za wariant 12/256 GB.

Cena w Polsce z pewnością zatem przekroczy 2000 złotych, choć prywatnie spodziewam się kwoty ponad 3000 złotych.

Zobacz również

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

Obserwuj nas