Zachwycisz się tym smartfonem. A potem zapragniesz go kupić

Na rynku zadebiutował właśnie smartfon Vivo V70 wraz z jeszcze lepiej wyposażonym bratem (prawie bliźniakiem) Vivo V70 Elite. Zdecydowanie możesz się nimi zachwycić. A potem zapragnąć kupić, ponieważ specyfikacja jest rewelacyjna.

Smartfon Vivo V70 i V70 Elite to bardzo mocne średniopółkowce. Specyfikacja jest rewelacyjna

Nowe średniaki są do siebie wręcz bliźniaczo podobne, ponieważ jedyną znaczącą różnicą jest procesor: smartfon Vivo V70 ma układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, a Vivo V70 Elite – SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Pierwszy z ww. występuje w konfiguracjach 8/256 GB i 12/256 GB, a drugi w 8/256 GB, 12/256 GB i 12/512 GB. Zawsze jest to jednak połączenie RAM LPDDR5X i pamięci flash typu UFS 4.1.

Vivo V70 (źródło: Vivo)

Oba modele wyposażono też w akumulator o pojemności 6500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 90 W oraz wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,59 cala, rozdzielczości 2750×1260 pikseli (459 ppi) i jasności lokalnej do 5000 nitów z odświeżaniem obrazu do 120 Hz i ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych.

Ponadto smartfon Vivo V70 i V70 Elite oferują 50 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie, a kolejne dwa 50 Mpix aparaty są na tyle: główny (f/1.88) z OIS i teleobiektyw z OIS i 3x zoomem optycznym. Obok nich jest jeszcze 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

źródło: Vivo

Warto jeszcze wspomnieć, że oba urządzenia mają fabrycznie wgrany system Android 16 z nakładką OriginOS 6, oferują obsługę Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC, dual SIM i USB-C (USB 2.0) oraz cechują się odpornością na pył i wodę, zgodną z kryteriami klas IP68 i IP69.

Smartfon Vivo V70 będzie dostępny w Europie

Smartfon Vivo V70 i V70 Elite zostały dziś zaprezentowane w Indiach i w przypadku pierwszego z modeli producent informuje, że w Europie będzie miał zapewnione 5 aktualizacji Androida i poprawki zabezpieczeń przez 5 lat. Oznacza to, że na pewno trafi do sprzedaży na Starym Kontynencie.

Vivo V70 Elite (źródło: Vivo)

Przy drugim z modeli taka informacja nie widnieje, co wskazuje, że nie będzie dostępny w Europie. Smartfon Vivo V70 kosztuje w Indiach:

45999 rupii (równowartość około 1805 złotych) za wersję 8/256 GB

oraz 49999 rupii (~1965 złotych) za wariant 12/256 GB.

Cena w Polsce z pewnością zatem przekroczy 2000 złotych, choć prywatnie spodziewam się kwoty ponad 3000 złotych.