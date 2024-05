Ten smartwatch to zabójca Huawei Watch D. Chce być Twoim doktorem

Smarwatch to wdzięczna konstrukcja, ponieważ pozwala zaoferować szerokie spektrum funkcji. Twórcy YHE BP Doctor Fit podeszli do niego w podobny sposób, jak Huawei do modelu Watch D. To bardzo mocna konkurencja, wręcz zabójcza. Chodzi oczywiście o cenę.

YHE BP Doctor Fit jest podobny do Huawei Watch D i dużo tańszy

Smartwatche Huawei cieszą się ogromną popularnością wśród klientów w Polsce. Producent nie boi się wprowadzać na rynek oryginalnych konstrukcji – do tego grona można zaliczyć między innymi Watch Buds i tytułowego Watch D. Ten ostatni wyróżnia możliwość wykonania pomiaru ciśnienia krwi z wysoką dokładnością dzięki specjalnej konstrukcji.

Smartwatch nie ma bowiem klasycznego paska, tylko taki, który może się napompować, dzięki czemu wykonywanie przez niego pomiary cechują się wysoką dokładnością i są bardziej wiarygodne niż zrobione innymi zegarkami. YHE BP Doctor Fit oferuje coś podobnego, tylko że jest zdecydowanie tańszy.

Obecnie Huawei Watch D kosztuje 1499 złotych w sklepie producenta (w innych sklepach jest droższy; jego cena pierwotnie wynosiła 1799 złotych). YHE BP Doctor Fit możecie natomiast mieć już za niespełna 400 złotych, jeżeli załapiecie się na Super Early Bird. Smartwatch nie jest bowiem dostępny w regularnej sprzedaży – aktualnie trwa zbiórka funduszy na platformie Indiegogo. Wysyłka rozpocznie się w lipcu br.

Co poza pomiarem ciśnienia oferuje smartwatch YHE BP Doctor Fit?

Cena zdecydowanie jest atrakcyjna, szczególnie w porównaniu do ceny Huawei Watch D, a YHE BP Doctor Fit jest właśnie konkurencją dla tego modelu. Na tym jednak możliwości zegarka się nie kończą, bo jest on w stanie również monitorować sen i go później przeanalizować oraz mierzyć natlenienie krwi i puls (powiadomi też, gdy jest on za wysoki lub wyjątkowo niski). Ponadto oferuje ponad 50 trybów sportowych, a także liczy kroki i spalone kalorie.

Producent podaje, że akumulator o pojemności 300 mAh wystarczy na 10 dni ciągłego użytkowania smartwatcha, a jego naładowanie do 100% zajmie 2 godziny. W temacie specyfikacji warto jeszcze wspomnieć, że zegarek ma 1,9-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 410×502 pikseli i Bluetooth 5.3. Nie obsługuje natomiast płatności zbliżeniowych.

YHE BP Doctor Fit (źródło: Indiegogo)

