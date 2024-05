Microsoft Copilot jeszcze bardziej się przyda. Będzie mógł zastąpić żywego człowieka

Konferencja Microsoft Build to wydarzenie przede wszystkim dla deweloperów, lecz podczas niej prezentowane są też nowości, z którymi będą mieli bezpośrednio do czynienia również sami użytkownicy. Pierwszego dnia Build 2024 firma z Redmond podzieliła się między innymi aktualizacją dotyczącą Copilota.

Team Copilot zastąpi człowieka

Amerykanie ogłosili, że Copilot będzie mógł być nie tylko osobistym, prywatnym pomocnikiem, ale też aktywnym członkiem zespołu, któremu można przydzielać określone zadania podczas wspólnej pracy w aplikacjach takich, jak Teams, Loop czy Planner. Może na przykład zostać moderatorem spotkania i zarządzać porządkiem obrad, robiąc notatki. Potrafi też wyciągać najważniejsze informacje z czatów i rozwiązywać nierozwiązane problemy.

Na tym jednak nie koniec – Team Copilot może przyjąć nawet rolę menedżera projektu, który tworzy i rozdziela zadania do wykonania, śledzi na bieżąco terminy i powiadamia członków zespołu, jeśli potrzebny jest ich wkład. Będzie więc mógł zastąpić człowieka, co prawdopodobnie nie spodoba się każdemu.

Z drugiej strony będzie mógł usprawnić i przyspieszyć pracę oraz zwiększyć efektywność pracy całego zespołu, szczególnie w sytuacjach, gdy potrzeba więcej rąk do pracy, a terminy gonią. Z pewnością zostanie wykorzystany w wielu sytuacjach, ale (niestety?) nie w Polsce, bo polski oddział nie wspomniał ani słowem o dostępności funkcji Team Copilot w kraju nad Wisłą.

To nie koniec nowości

Równocześnie usługa Copilot Studio uzupełniona została o nowe możliwości agentów dostosowanych do określonych zadań i funkcji, dzięki którym deweloperzy mogą tworzyć usługi mogące proaktywnie reagować na dane i zdarzenia. Dzięki nowym funkcjom asystenci mogą od teraz niezależnie zarządzać złożonymi, długotrwałymi procesami biznesowymi, korzystając z pamięci i wiedzy kontekstowej, analizując działania oraz wprowadzane dane, ucząc się w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników i prosząc o pomoc, gdy napotkają sytuacje, z którymi nie wiedzą, jak sobie poradzić.

Do tego firma ogłosiła, że rozszerzenia, w tym wtyczki oraz interfejsy, umożliwiają klientom ulepszanie Copilota poprzez łączenie go z nowymi źródłami danych i aplikacjami, co zwiększy jego funkcjonalność. Ponadto w trakcie Build 2024 poruszono temat przeglądarki Edge – zapowiedziano dodanie funkcji automatycznego tłumaczenia wideo w czasie rzeczywistym. Dostępne mają być zarówno napisy, jak i dubbing.

Funkcja ma być dostępna w różnych serwisach, w tym YouTube, Bloomberg, LinkedIn i Reuters. Początkowo obsługiwane będzie tłumaczenie z hiszpańskiego na angielski oraz z angielskiego na niemiecki, hiszpański, włoski i hindi.

Amerykanie poinformowali również, że użytkownicy Teamsów będą mogli wgrać swoje własne emoji i reakcje. Funkcja w wersji poglądowej zostanie udostępniona w czerwcu. Ponadto platforma umożliwi im wykonywanie zadań za pomocą poleceń ukośnika (/) w polu tworzenia, dzięki czemu zaoszczędzą czas.