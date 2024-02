Czy setki tysięcy Polaków może się mylić? Producent smartwatchy podaje dane sprzedażowe

Poniższe statystyki są o tyle ciekawe, że rzadko kiedy mamy do czynienia z bardziej dokładnym statystykami dotyczącymi rynku smartwatchy w Polsce. Co prawda dostarczył je tylko jeden producent, ale i tak warto się im przyjrzeć.

Ile smartwatchy sprzedało Huawei?

O ile smartfony Huawei nie są aktualnie w Polsce zbyt popularne, głównie przez brak wbudowanych usług Google (GMS), to inaczej się ma rzecz ze smartwatchami. W porównaniu ze smart zegarkami innych firm, potrafią zachowywać bardziej niż zadowalające czasy pracy przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych funkcji.

Do tej pory nieznana była skala tej popularności. Wiadome było, że Polacy dość chętnie sięgają po smartwatche Huawei, ale jak wielu? – to było zagadką. Producent nie pozostawia nas jednak bez żadnego punktu odniesienia.

Zgodnie z nowym raportem, smartwatche są dość chodliwym rodzajem sprzętu. Trzy najpopularniejsze zegarki w ofercie Huawei sprzedały się w 2023 roku:

W wypadku tego ostatniego modelu to o tyle duże osiągnięcie, że przecież Watch GT 4 był dostępny w sprzedaży dopiero od września, a więc miał mniej czasu na wykręcenie dobrych wyników.

Najbardziej dochodowym miesiącem dla Huawei pod kątem sprzedaży zegarków był grudzień. Tylko wtedy aktywowano blisko 20000 smartwatchy z serii Watch GT 4. W tym samym czasie prawie tyle samo po raz pierwszy uruchomili swój zegarek nabywcy czasomierzy z serii Watch GT 3. 60% z nich zdecydowało się na wersję damską. W grudniu sprzedano także 17000 sztuk Watch Fit 2.

Inteligentne zegarki to chętnie kupowany gadżet

Jak wskazuje Huawei, sama seria Watch GT 3 od czasu rynkowego debiutu w październiku 2021 roku znalazła niemal 200 tysięcy nabywców. W 2023 roku odnotowano wyraźny, 25-procentowy wzrost sprzedaży smartwatchy premium w porównaniu do 2022 r., natomiast w odniesieniu do roku 2021 wzrost ten jest aż 2,5-krotny.

Nie dysponujemy danymi porównawczymi dotyczącymi liczby smartwatchy sprzedanych przez innych producentów. Można spodziewać się, że więcej egzemplarzy opuściło magazyny Xiaomi, ze względu na to, że wearables oferowane przez tę chińską firmę charakteryzują się niższymi cenami. A to, co raczej oczywiste, zawsze przyciągało nabywców.