Kolejne lotnisko w Polsce pozwoli na szybkie wyrobienie paszportu

Drugie lotnisko w Polsce pozwoli na szybkie wyrobienie paszportu tymczasowego. Będzie to świetne rozwiązanie dla wielu podróżujących, aczkolwiek musimy jeszcze trochę poczekać na jego wdrożenie.

Na tym lotnisku też wyrobisz paszport tymczasowy

Obecnie możliwość szybkiego wyrobienia paszportu tymczasowego oferuje Lotnisko Chopina w Warszawie. Z pewnością taka opcja sprawiła, że niemało pasażerów mogło odbyć podróż samolotem. Przyznam, że znam kilka przypadków znajomych, którzy skorzystali z tego rozwiązania i naprawdę je chwalą.

Dla wszystkich, którzy podróżują z północy Polski, mam świetną wiadomość. Otóż lotnisko w Gdańsku będzie drugim, które też pozwoli na wyrobienie paszportu tymczasowego na swoim terenie. Jak wynika z udostępnionych informacji, osoby zainteresowane taką usługą będą musiały spełnić kilka warunków.

Jednym z podstawowych punktów, który pozwoli skorzystać z możliwości szybkiego wyrobienia paszportu, będzie posiadanie ważnego biletu lotniczego. Ponadto rozwiązanie zostanie udostępnione wyłącznie pasażerom, którzy zgubili paszport lub dowód, a także tym, którym wymienione dokumenty zostały skradzione lub straciły ważność. Omawiana usługa będzie jeszcze dostępna dla osób, które zapomniały zabrać ze sobą paszportu na lotnisko i nie mają możliwości, aby to zmienić.

Kiedy usługa będzie dostępna na lotnisku w Gdańsku?

Niestety, trzeba będzie uzbroić się w trochę cierpliwości. Jak wynika z najnowszych informacji, opcja wyrobienia paszportu tymczasowego nie będzie dostępna od początku sezonu letniego. Krzysztof Niemierko, kierownik Oddziału Paszportów w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, w rozmowie z Fly4free.pl przekazał tylko, że obecnie nie może podać konkretnego terminu, ale przewiduje się, że usługa pojawi się w lipcu lub sierpniu tego roku.

Wypada w skrócie przypomnieć, jak to działa na lotnisku Chopina w Warszawie. Jeśli chodzi o dokumenty, a także konieczność posiadania ważnego biletu, to wymogi przedstawiają się analogicznie do tego, co będzie wymagane na lotnisku w Gdańsku. Pasażer musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (jeśli posiada), bilet lotniczy na podróż zagraniczną oraz fotografię do paszportu tymczasowego (można ją zrobić w punkcie wydawania paszportów tymczasowych).

Warto jeszcze wiedzieć, że dokument jest ważny nie dłużej niż 365 dni. Opłata za jego wydanie wynosi 30 złotych. Punkt wydawania paszportów tymczasowych czynny jest w dni robocze od 08:00 do 20:00.