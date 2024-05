Koniec darmochy. Już nie skorzystasz z Facebooka i innych platform za darmo

Operatorzy kuszą klientów jednocześnie zróżnicowaną i bardzo podobną ofertą. W wielu taryfach można korzystać z Facebooka, Instagrama i innych social mediów oraz platform za darmo, tzn. korzystanie z nich nie powoduje zużycia dostępnego pakietu internetu. To ma się jednak skończyć.

Urząd Komunikacji Elektronicznej wziął pod lupę „zero rarting”

Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) z 25 listopada 2015 roku (2015/2120) dostawcy usług do internetu powinni traktować wszystkie transmisje danych tak samo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji, bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też na wykorzystywane urządzenia końcowe.

Tymczasem tak nie jest, ponieważ również w Polsce dostępne są oferty, w ramach których klienci otrzymują nielimitowany transfer do wykorzystania w wybranych aplikacjach. W Plushu na przykład korzystanie z Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa nie zużywa dostępnego pakietu internetu. W Orange Flex również jest Social Pass – lista platform jest znacznie dłuższa niż w Plushu, gdyż obejmuje aż 14 pozycji.

Model „zero rating” może obejmować jednak nie tylko platformy społecznościowe i komunikatory, ale też:

platformy streamingu wideo,

platformy streamingu muzyki,

platformy usług bankowych,

platformy oferujące ebooki i prasę elektroniczną,

platformy obsługi abonentów danego operatora (usługi customer care),

platformy gier online,

platformy nawigacji i map,

platformy e-commerce.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, mając na uwadze europejskie prawo, podjął decyzję o przeanalizowaniu sytuacji rynkowej. W drugiej połowie 2023 roku skontrolowano oferty 7 operatorów: Canal+, Cyfrowego Polsatu, Orange, Play, Plus, Premium Mobile i T-Mobile. Okazało się, że wszyscy umożliwiają korzystanie z wybranych usług i treści bez zużywania dostępnego limitu danych.

Koniec korzystania z Facebooka, Instagrama i innych platform za darmo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podjął decyzję o wydaniu dla kontrolowanych przedsiębiorców zaleceń nakazujących, które sprowadzają się do tego, że operatorzy nie będą mogli już umożliwiać swoim klientom korzystania z wybranych serwisów i platform bez limitu danych w modelu „zero rating”.

Operatorzy mają tylko 30 dni na to, aby zaprzestać zawierania nowych umów, obejmujących dostęp do wybranych usług w modelu „zero rating”. Jeśli natomiast chodzi o już zawarte umowy, czas na wprowadzenie modyfikacji to aż 24 miesiące.