Pancerny smartwatch debiutuje w Polsce. Cena pozytywnie Cię zaskoczy

Na polskim rynku zadebiutował wytrzymały smartwatch, który został stworzony przez jednego z wiodących producentów pancernych urządzeń. Urządzenie wyposażono w moduł GPS, a jego cena w Polsce pozytywnie zaskakuje.

Pancerny smartwatch Ulefone Armor Watch Pro – specyfikacja

Zegarki sportowe z GPS są spotykane w sklepach już dość często, ale ten może przykuć uwagę szczególnie tych osób, które potrzebują pancernego smartwatcha. Zegarek Ulefone Armor Watch Pro zaanonsowano na początku stycznia 2026 roku, a teraz model ten debiutuje na polskim rynku i to w całkiem przystępnej cenie. Jeśli pracujesz w trudnych warunkach albo jesteś fanem outdoorowych sportów ekstremalnych, może sprawdzić się na Twoim nadgarstku.

Ulefone Armor Watch Pro to smartwatch o średnicy 48 mm w kolorze zielonym lub czarnym (w zależności od wersji). Wyposażono go w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,5 cala, rozdzielczości 466×466 pikseli, częstotliwości odświeżania 60 Hz oraz jasności do 550 nitów.

Warto wspomnieć, że ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. Zegarek określany jest jako „pancerny”, gdyż jego obudowa spełnia kryteria klas IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H. Sprzęt ten jest również wodoszczelny do 5 ATM, co w praktyce ma pozwolić na możliwość zanurzenia na głębokość do 50 metrów.

Ponadto nowy smartwatch Ulefone Armor Watch Pro wyposażono w akumulator o pojemności 410 mAh, co według deklaracji producenta ma wystarczyć na:

około 34 dni pracy w trybie czuwania,

około 8 dni standardowego użytkowania,

do 3 dni intensywnej pracy.

Ulefone Armor Watch Pro – wytrzymały smartwatch trafia do Polski

Jeśli chodzi o funkcjonalność, smartwatch Ulefone Armor Watch Pro oferuje całodobową funkcję śledzenia snu, tętna, ciśnienia krwi, poziomu stresu oraz cyklu menstruacyjnego. Ponadto przypomni użytkownikowi o ruchu podczas zbyt długiego siedzenia. Do dyspozycji osób aktywnych i sportowców jest ponad 100 trybów sportowych.

Ulefone Armor Watch Pro (źródło: Ulefone)

Nowa propozycja marki Ulefone oferuje też funkcję odbierania połączeń oraz wyświetlania powiadomień przychodzących na telefon. Łączność ze smartfonem odbywa się za pośrednictwem Bluetooth 5.3 i aplikacji Armor Watch Sync. Warto wspomnieć, że producent zintegrował ten model zegarka z aplikacją ChatGPT, dzięki czemu użytkownik może zadawać proste pytania sztucznej inteligencji.

Wygląda na to, że Ulefone Armor Watch Pro to kolejny ciekawy smartwatch do 1000 złotych. Debiutujący w Polsce model pancernego zegarka wyceniono na 299 złotych.