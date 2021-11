Smartwatch Motorola Moto Watch 100 nie ma systemu Wear OS, ale za to nie kosztuje fortuny

W ciągu ostatnich tygodni pojawiło się sporo doniesień dotyczących nadchodzącego smartwatcha Motoroli. Producent w końcu oficjalnie zaprezentował Moto Watch 100 i jednocześnie podał informację na temat ceny tego urządzenia.

Motorola Moto Watch 100 nie ma Wear OS, ale nie zrujnuje portfela

Najnowszy inteligentny zegarek Motoroli oferuje przede wszystkim podstawowe funkcje – urządzenie to nie zostało stworzone po to, aby konkurować z topowymi smartwatchami, a raczej tymi z niższej półki cenowej.

Moto Watch 100 cechuje się okrągłą kopertą z aluminium o wymiarach 42x46x11,9 mm, w której został zamontowany ekran o średnicy 1,3 cala, wykonany w technologii LCD (z poprzednich informacji wynika, że pracuje w rozdzielczości 360×360 pikseli). Co ciekawe, wyświetlacz wspiera funkcję Always On Display.

Konstrukcja jest wodoszczelna, co potwierdza certyfikat 5ATM. Posiadacze smartwatcha Motorola Moto Watch 100 nie będą zatem musieli martwić się, że urządzenie przestanie działać po zalaniu czy zachlapaniu.

Smarwatch nie ma koronki, która ułatwiłaby korzystanie z interfejsu, a jedynie dwa przyciski po prawej stronie koperty. Producent nie podaje, jaki procesor oraz ile pamięci oferuje Motorola Moto Watch 100. Wiemy natomiast, że Motorola postawiła w tym zegarku na autorski system Moto Watch OS, a nie Wear OS by Google.

Motorola Moto Watch 100 został wyposażony w akumulator o pojemności 355 mAh, który ładuje się za pomocą ładowarki magnetycznej (do 100% w godzinę). Sama bateria, według zapewnień producenta, powinna wystarczyć na do dwóch tygodni pracy z włączonymi powiadomieniami i mierzeniem zdrowia, co jest zupełnym standardem w inteligentnych zegarkach tej klasy.

Jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, Motorola Moto Watch 100 ma na pokładzie moduł Bluetooth 5.0 Low Energy do łączności ze smartfonem oraz akcelerometr i żyroskop, a do tego oferuje funkcję pomiaru tętna i obsługę systemów GNSS (GPS i Glonass). Ponadto smartwatch daje dostęp do 26 trybów sportowych.

Motorola Moto Watch 100 został wyceniony w Stanach Zjednoczonych na 99,99 dolarów (równowartość ~410 złotych) i jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz srebrnym. Obecnie nie wiemy, czy trafi do Polski, jednak wydaje się to mało prawdopodobne.